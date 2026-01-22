طواف الشارقة يدشّن رحلته «الحادية عشرة» بـ«الفخر والعطاء»



علي معالي (أبوظبي)

ينطلق الجمعة طواف الشارقة الدولي للدرّاجات في نسخته الـ11، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، بمشاركة 162 درّاجاً يمثلون 27 فريقاً ومنتخباً من 18 دولة، ومن المقرر أن يقطع المشاركون مسافة إجمالية تبلغ 503 كلم من 5 مراحل.

ووفّرت اللجنة المنظمة للطواف برئاسة عبدالله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة، كل أسباب النجاح للنسخة الجديدة بالتعاون والتنسيق مع هيئات ومؤسسات الإمارة في كل المناطق والمدن، التي سيمر بها الطواف في مراحله الـ5، ووجهت الدعوة لعدد كبير من الشخصيات والمسؤولين لحضور انطلاقات وختام المراحل، ولتحقيق فائدة مضافة من الحدث اعتمدت سباقين مصاحبين للشباب والمعاقين سيقامان على هامش المرحلة الثالثة للطواف.

وتتدرج مراحل الطواف الـ5 كالتالي: الأولى تنطلق اليوم (الجمعة)، وعنوانها «الفخر والعطاء»، مسافتها 129.6 كلم وتبدأ في الساعة الثانية ظهراً من جزيرة العلم وتحديدا قناة اللية المائية، وتنتهي في مزرعة القمح بمليحة.

والمرحلة الثانية يوم 24 يناير، بعنوان «الجبيل» مسافتها 129.56 كلم، وتبدأ الساعة 11 صباحاً من أمام سوق الجبيل بالشارقة وتنتهي في سوق الجبيل بكلباء.

والمرحلة الثالثة الأحد المقبل بعنوان «الحيرة» مسافتها 9.81 كلم «ضد الساعة» وتبدأ الساعة 11 صباحاً وتنتهي في بلدة الحيرة، وسيسبقها في الساعة التاسعة صباحاً سباقا فئتي المعاقين والشباب المصاحبان للحدث.

والمرحلة الثالثة الاثنين المقبل، بعنوان «الشرقية»، مسافتها 133 كلم، تنطلق الساعة 11 صباحاً من جزيرة دبا الحصن وتنتهي في استراحة السحب بخورفكان، والمرحلة الخامسة والأخيرة الثلاثاء المقبل، بعنوان «التراث والحضارة»، مسافتها 100.99 كلم، تنطلق الساعة 11 صباحاً من أمام نادي الشارقة للصقارين وتنتهي عند مسجد الشارقة الكبير

تحظى هذه النسخة بمشاركة 400 متطوّع يعملون ضمن 11 لجنة فرعية هي: الأمنية، الفنية والحكام، الخدمات المساندة، المالية، الطبية، الإعلام، التسويق، العلاقات العامة والمواصلات، الأداء والتطوير، المراسم والتشريفات، الفعاليات المصاحبة.

يشارك في هذه النسخة 27 فريقاً ومنتخبا وهم: الفرق المحترفة والقارية 11 وهي «الإمارات» جين زد، ترينجانو الماليزي، روجاي التايلاندي، إم بي إتش الهنغاري، توسكانا الإيطالي، بلدية إسطنبول التركي، يونيفرس الهولندي، كينان الياباني، فاكتور السلوفيني، لي نينج ستار الصيني، وهوت سافوا الفرنسي، وفرق الأندية 10 وهي: الشارقة، خورفكان، شرطة دبي، أبوظبي للدراجات، شباب الأهلي دبي، النصر، جديفا الإماراتي، إيرويكس الإماراتي بجانب قطر للمحترفين الذي يشارك للمرة الأولى وأوبيدوس البرتغالي، والمنتخبات 6 وهي الإمارات، السعودية، العراق، البحرين، تونس، رواندا.

يمثل المشاركون 18 دولة هي: الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، العراق، فرنسا، هولندا، إيطاليا، سلوفينيا، البرتغال، المجر، تركيا، الصين، اليابان، ماليزيا، تايلاند، تونس، رواندا.