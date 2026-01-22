اختتام المحطة الأولى من بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد



الظفرة (الاتحاد)

اختتمت منافسات المحطة الأولى من بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، وسط مشاركة واسعة وتنافس قوي بين الصيادين من داخل الدولة وخارجها، في واحدة من أبرز الفعاليات التراثية البحرية، التي تحتفي بموروث الصيد التقليدي وتعزّز مفاهيم الاستدامة.

وتوّج معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمنافسات ضمن الفئة العامة وفئة السيدات، بحضور عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وحيي خلفان الهاملي ممثلاً عن ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من الصيادين والمهتمين بالصيد التقليدي.

وأسفرت المنافسات عن ذهاب المركز الأول في الفئة العامة إلى «سعيد ياسر الخاجه» مسجلاً أعلى وزن لسمكة كنعد صيدت بوزن 37.20 كيلوجرام وبطول 172 سنتيمتراً، وفي المركز الثاني «أحمد خلفان عبيد المزروعي» بوزن 33.97 كيلوجرام، وحلّ ثالثاً «عمر صالح البريكي» بوزن 23.40 كيلوجرام.

وفي فئة السيدات، حصدت «مريم نهيان أمين المهزع» المركز الأول بوزن 25.06 كيلوجرام وبطول 154 سنتيمتراً، فيما كان المركز الثاني من نصيب «جواهر سلطان البلوشي» بوزن 19.09 كيلوجرام، وفي المركز الثالث «هيئة أبوظبي للدفاع المدني» بوزن 18.32 كيلوجرام.

وتنافس المشاركون وفق نظام الصيد بالصنارة حصراً، مع الالتزام بالصيد داخل مياه إمارة أبوظبي، حيث تم تحديد الفائزين بناءً على أعلى وزن للسمكة الواحدة، في أجواء اتسمت بالحماس وروح التحدي وتبادل الخبرات بين الصيادين.

وأكد عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، أن المحطة الأولى من بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد حققت نجاحاً لافتاً على مستوى التنظيم والمشاركة، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير والتفاعل الإيجابي من المشاركين عكس المكانة التي باتت تحتلها البطولة على خريطة الفعاليات التراثية البحرية.

ونوه بما شهدته المحطة الأولى من تنافس قوي والتزام من قبل الصيادين بالأنظمة المعتمدة، الأمر الذي عكس وعي المشاركين بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية، وأكد نجاح البطولة في تحقيق أهدافها بالجمع بين التنافس الرياضي وصون التراث البحري الإماراتي.

وأضاف: جهود فرق العمل واللجان المنظمة انصبت في ضمان سير المنافسات بسلاسة، مؤكداً الجاهزية لانطلاق المحطتين الثانية والثالثة وفق المعايير نفسها التي عززت ثقة المشاركين وأسهمت في إنجاح البطولة.



محطتان في الطريق

تتواصل بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد عبر محطتين قادمتين، حيث تنطلق المحطة الثانية في 6 فبراير المقبل، فيما تنطلق المحطة الثالثة في 22 مارس، وخصصت للمحطتين جوائز قيّمة للفائزين في الفئتين العامة والسيدات.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار جهود هيئة أبوظبي للتراث في صون التراث البحري الإماراتي، وربط الأجيال الجديدة بقيمه الأصيلة، وتعزيز مفاهيم الصيد المستدام، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في تنظيم الفعاليات التراثية المتخصصة.



348 قارباً

شهدت منافسات المحطة الأولى، التي أقيمت على مدار 10 أيام، مشاركة 348 قارباً من بينها 33 قارباً ضمن فئة السيدات، وانطلقت عمليات الصيد من ثلاثة مواقع رئيسة شملت نادي أبوظبي للرياضات البحرية في مدينة أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية بمدينة المرفأ، وميناء دلما في جزيرة دلما، ضمن تنظيم محكم راعى أعلى معايير السلامة والشفافية.