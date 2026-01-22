«زاخر» تنتزع سيف الحول المفتوح في ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن

علي معالي (دبي)



انتزعت «زاخر» المملوكة لعبدالعزيز موسى عبدالعزيز الموسى، بقيادة المضمر مبارك بن أحمد بن مطر بن ماجد الخييلي، سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح، الرمز الأهم والأغلى في المهرجان، الذي اختتم اليوم، بعد أن قدمت أداءً قوياً استحقت من خلاله التتويج بالسيف والجائزة المالية البالغة 3 ملايين درهم، مسجلةً توقيتاً قدره 12:09:0 دقيقة.

وشهدت التحديات الختامية إقامة ستة رموز كبرى تنافست عليها شعارات أبناء القبائل، حيث افتُتحت المنافسات بتتويج «مخوف» لمالكه حمد سالم عنوده العامري بـبندقية الزمول للإنتاج وجائزتها 1.5 مليون درهم، بعد أداء مميز بزمن 12:15:5 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، خطفت «سلطانه» لسالم سعيد منانه الكتبي الأضواء بتسجيلها أفضل توقيت في الأمسية بلغ 12:05:1 دقيقة، لتظفر بسيف ولي عهد دبي للحول للإنتاج وجائزته المالية 2 مليون درهم.

وأكد «دسمان» لعلي راشد حمد غدير الكتبي ترشيحاته المسبقة بحسم شداد الزمول المحليات بجدارة، قاطعاً المسافة في 12:13:6 دقيقة ليحصل على الرمز وجائزته البالغة 1.5 مليون درهم.

وفي الشوط الرابع، تألقت «قرطبة» بشعار حمد راشد حمد غدير الكتبي، محققة الفوز بخنجر الحول المحليات بعد رحلة قوية أنهتها في 12:09:8 دقيقة، لتظفر بالجائزة المالية وقدرها 2 مليون درهم.

وأكمل «فرامان» لذات المالك حمد راشد حمد غدير الكتبي الثلاثية الذهبية لشعار مرغم بفوزه في الشوط الخامس المخصص لبندقية الزمول المفتوح، مسجلاً 12:18:2 دقيقة، لينال الرمز وجائزته 2 مليون درهم.

وفي ختام الأشواط، قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، يرافقه علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء، بتتويج الفائزين بالرموز الستة، في أجواء احتفالية شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

تقدّم علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على ما يوليه سموه من دعم ورعاية واهتمام برياضة الهجن، مؤكداً أن هذا الدعم هو الركيزة الأساسية وراء النجاحات المتلاحقة التي تشهدها ميادين سباقات الهجن في دبي.

وتابع أن النجاح التنظيمي والفني الذي تحقق هذا العام يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي دبي لسباقات الهجن وكوادره المختلفة، مؤكداً أن النادي سيواصل العمل على تطوير منظومة السباقات والفعاليات المصاحبة بما يعزز مكانة المرموم كمنصة عالمية لسباقات الهجن، توازي ريادة دبي في مختلف المجالات.