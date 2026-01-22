الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دبا الحصن يتربص بالصدارة في مواجهة الحمرية بـ «دوري الأولى»

دبا الحصن ينشد استعادة الصدارة (الاتحاد)
22 يناير 2026 17:45

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
ينشد دبا الحصن استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عندما يستضيف فريق الحمرية عند الساعة 17:05 مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة، والتي تشهد أيضاً مواجهات الفجيرة مع سيتي، وحتا مع الذيد، والجزيرة الحمراء مع مجد. وتُستكمل الجولة مساء السبت بإقامة مباريات الإمارات مع الاتفاق، ويونايتد مع العروبة، وجلف يونايتد مع العربي.
وشهدت فترة التوقف الماضية إقامة مباراة مقدمة من الجولة الرابعة عشرة، أسفرت عن فوز يونايتد على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك نظراً لارتباط يونايتد بمواجهة مضيفه الوحدة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة، والمقررة في الأول من فبراير المقبل، حيث يُعد يونايتد الممثل الوحيد لأندية الدرجة الأولى في البطولة، عقب إقصائه الشارقة من دور الستة عشر.
ويتصدر يونايتد ترتيب الدوري حالياً برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، يليه دبا الحصن في مركز الوصافة برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، ثم الفجيرة ثالثاً برصيد 21 نقطة. ويأتي بعد ذلك كل من العروبة وحتا والذيد والعربي برصيد 19 نقطة لكل فريق، ثم الإمارات بـ17 نقطة، وسيتي وجلف يونايتد بـ16 نقطة، والحمرية بـ14 نقطة، والجزيرة الحمراء بـ11 نقطة، فيما يتذيل الترتيب مصفوت ومجد والاتفاق برصيد 6 نقاط لكل منها.

