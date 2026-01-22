الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أندريجو أروخو: متحمّس لبداية المشوار مع دبا

أندريجو أروخو: متحمّس لبداية المشوار مع دبا
22 يناير 2026 18:30

 
فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أعرب اللاعب البرازيلي أندريجو أروخو عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف نادي دبا، مؤكداً جاهزيته لخوض التحدي والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الحالي، وقال أروخو في تصريح صحفي للموقع الرسمي للنادي، عقب انضمامه: «سعيد جداً بوجودي هنا، وأدرك حجم التحدي الذي ينتظرنا هذا الموسم. سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق وتقديم الإضافة المرجوة».
وأضاف: «أتطلع بشوق للقاء زملائي في الفريق واللعب أمام جماهيرنا في الملعب، وأنا متحمّس لبدء هذه الرحلة مع النواخذة».
ويأمل جمهور دبا الفجيرة أن يشكّل أروخو إضافة فنية قوية للفريق خلال منافسات دوري أدنوك للمحترفين، في ظل الطموحات الكبيرة بتحسين النتائج خلال المرحلة المقبلة.

دبا الفجيرة
دوري المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
