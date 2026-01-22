بين موسمي «الأبطال».. فرق تعلّمت «الدرس» وأُخرى تنتظر «المُلحق»



عمرو عبيد (القاهرة)

تعلّم بعضهم من دروس النُسخة الأولى الحديثة، في دوري أبطال أوروبا، وحافظ آخرون على مقاعدهم المتقدمة، بينما تراجع غيرهم في جدول ترتيب مرحلة الدوري بالموسم الحالي، قبل خطوة واحدة فقط من حسم الأمور في هذا الدور، ورغم التفوق الواضح لأندية «البريميرليج»، في اللحظة الحالية، إلا أن كل شيء يُمكن أن يتغيّر فجأة في الجولة الثامنة، باستثناء حالات محدودة.

ويُعد «الثُنائي الإنجليزي»، أرسنال وليفربول، الأبرز في هذا الأمر، إذ ضمن «المدفعجية» مقعده في دور الـ16، مهما كانت النتائج في الجولة الأخيرة، ليُحافظ على وضعه الجيد خلال الموسمين، حيث تأهل في النُسخة السابقة ضمن «الـ8 الكبار» أيضاً، لكنه كان يحتل المركز الثالث آنذاك، وحتى الآن يقترب «الريدز» تماماً من بلوغ الدور التالي مُباشرة، مثلما كان حاله في العام الماضي، لكنه تراجع من «صدارة 2024-2025» إلى المركز الرابع حتى الآن في الموسم الجاري.

وبعد 7 جولات، انتظاراً للمباراة المقبلة، تغيّر وضع بوروسيا دورتموند وأتالانتا قليلاً، لكنهما يحافظان حتى الآن على نفس حالتيهما في الموسم الماضي، حيث تأهلا آنذاك إلى الدور الفاصل ضمن الفرق المصنفة، بين المركزين 8 و16، لكن الفريق الألماني تراجع من المركز العاشر إلى الـ16، بينما تأخر الإيطالي من المقعد التاسع إلى الـ13.

وعلى صعيد تحسُّن الأوضاع، فإن بايرن ميونيخ هو الأفضل على الإطلاق في هذا الصدد، بعدما أُجبِر على دخول المرحلة الفاصلة في الموسم الماضي، بالمركز الـ12، في حين أنه ضمن الآن بلوغ دور الـ16 مُباشرة، بوصافة جدول الترتيب، مهما كانت نتائج الجولة الأخيرة.

يليه باريس سان جيرمان، الذي عانى في المركز الـ15 بالنُسخة السابقة، بينما يقترب الآن من التأهل المُباشر ضمن «توب 8»، بالمركز السادس، انتظاراً لنتيجة مواجهته المُقبلة مع نيوكاسل يونايتد، وكذلك ريال مدريد، الذي مر بنفس الظروف، التي وضعته في المرتبة الـ11 سابقاً، وها هو يقفز إلى المركز الثالث حالياً، ويبدو قريباً جداً من البقاء بين الكبار.

كما يظهر مانشستر سيتي ويوفنتوس في قائمة الفرق، التي تعلّمت من الدرس القاسي في الموسم الماضي، حيث يملك «السيتي» فُرصة التأهل المُباشر، حسب نتائج الجولة الأخيرة، ويوجد أيضاً بين المتأهلين المصنفين حالياً، في المركز الـ11، وهو ما يختلف تماماً عن العام السابق، الذي شهد تأهله «غير مصنف» بصعوبة بالغة، في المرتبة الـ22، وهو ما ينطبق على «اليوفي»، الذي يملك نفس الفرص في المركز الخامس عشر حالياً، مقابل العشرين في النُسخة الماضية.

أما عن أبرز الفرق التي تراجعت عن وضعها، مع بقاء فُرصة إدراك الأمر حتى الجولة الثامنة، فإن برشلونة الذي كان «وصيفاً» في العام الماضي، يحتل حالياً المرتبة التاسعة، لكنه يملك حظوظاً كبيرة في استعادة مقعده بين «التوب 8»، وهو ما يتكرر مع مواطنه، أتلتيكو مدريد، صاحب نفس الحظوظ الحالية في المركز الـ12، مقارنة بتأهله المُباشر سابقاً من المركز الخامس.

ويمر إنتر ميلان بنفس الوضع، حيث تأهل في الموسم الماضي مُباشرة إلى دور الـ16، من المركز الرابع، بينما يتراجع حتى الآن إلى المرتبة الـ14، مع بقاء حظوظه هو الآخر على طريقة «البارسا» و«الأتليتي»، في حين أن باير ليفركوزن تقهقر بصورة كبيرة حالياً، إذ يبتعد في المركز العشرين عن أي فرصة للتأهل المُباشر، الذي نجح فيه خلال الموسم الماضي، وقتما احتل المرتبة السادسة.