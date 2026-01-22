الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
وجبة خاصة مكافاة لكين.. تعرف على التفاصيل

22 يناير 2026 19:11

 

ميونخ (د ب أ)
من المتوقع أن يحصل المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين لاعب بايرن ميونخ، على مزيد من وجبات «الشنيتزل» من مطعم محلي، بعد تسجيله هدفين، ليضمن لفريقه مكاناً بين الثمانية الأوائل في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي استراحة مستحقة في فبراير.
وحافظ كين لبايرن على المركز الثاني بالفوز 2 / صفر مساء الأربعاء على يونيون سانت جلواز البلجيكي، ليتأهل مباشرة إلى دور الـ16 إلى جانب أرسنال وقال كين: «من المهم أن نتأهل إلى دور الستة عشر، لم نتمكن من ذلك العام الماضي، ما يعني أننا خضنا شهر فبراير مزدحما. لذا نحن فخورون بتأهلنا».
وأضاف: «لكن كما نعلم، لم تبدأ المرحلة الحاسمة من الموسم بعد، ستكون مباريات مارس وأبريل ومايو صعبة للغاية، خاصة في دوري أبطال أوروبا، يجب أن نكون مستعدين لذلك».
وقال المدرب البلجيكي فينسنت كومباني: «التأهل لا يحدد الفائز بدوري أبطال أوروبا. سنستغل شهر فبراير لتجهيز الفريق للمباريات الحاسمة».
قال لاعب الوسط يوشوا كيميتش: «قد يكون عدم خوض مرحلة خروج المغلوب ميزة، وسيساعد ذلك من ناحية الطاقة»، لكنه أضاف: «من ناحية أخرى، خاض باريس سان جيرمان الأدوار الإقصائية العام الماضي وفاز باللقب».

