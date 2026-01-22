الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فعاليات جماهيرية في قمة الوحدة والدحيل

فعاليات جماهيرية في قمة الوحدة والدحيل
22 يناير 2026 20:11

 
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة المنظمة لمباراة درع التحدي بالنسخة الثالثة للسوبر الإماراتي القطري، الاجتماع الفني والتنسيقي للحدث الأبرز، الذي يجمع الوحدة، صاحب المركز الثالث بدوري أدنوك للمحترفين عن الموسم الماضي، والدحيل، وصيف دوري نجوم أوريدو للموسم الماضي، وتقام المباراة يوم غد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وتبدأ أحداثها في تمام الساعة 20:00 مساء.
تم خلال الاجتماع الفني والتنسيقي، الذي حضره ممثلو اللجنة المنظمة، وبحضور ممثلي الفريقين، وممثل من إدارة الحكام، والجهات المعنية بالتنظيم والتنسيق للحدث الكبير، عرض أطقم الفريقين، حيث سيلعب فريق الوحدة بالماروني كاملاً، والدحيل بالرصاصي كاملاً، وحسب المادة 11 من لائحة درع التحدي، في حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفائز.
وتم خلال الاجتماع، استعراض بوابات الدخول للجماهير حيث تم تخصيص بوابات 1 - 2 - 3 - 4 - و5 لجماهير الوحدة، وجماهير الدحيل بوابة رقم 6، فيما خصصت الفئة المميزة، الجهة اليمنى من البوابة الخلفية، وتستقبل المنصة الرئيسية (منصة الرئيس)، كبار الشخصيات وكبائن الضيافة.
وستشهد المباراة إقامة العديد من الفعاليات الجماهيرية المميزة في منطقة المشجعين، في محيط استاد آل نهيان يوم المباراة اعتباراً من الخامسة مساء.

