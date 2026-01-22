الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
احتجاجات ضد إدارة «يونايتد»: لقد أصبحنا أضحوكة كالسيرك!

احتجاجات ضد إدارة «يونايتد»: لقد أصبحنا أضحوكة كالسيرك!
22 يناير 2026 20:27

لندن (د ب أ)
تتوقع مجموعة مشجعي مانشستر يونايتد 1958 مشاركة أكثر من 6 آلاف مشجع في احتجاجات ضد ملكية النادي، قبل المباراة القادمة للفريق على أرضه، في وقت تقوم به مجموعة المشجعين بالتصعيد للضغط على السير جيم راتكليف وعائلة جليزر.
وتواجه العائلة الأميركية غضباً جماهيرياً منذ استحواذها على حصة أغلبية في أولد ترافورد بطريقة مثيرة للجدل عام 2005، حيث شهدت فترة ملكيتها مظاهرات واحتجاجات غاضبة.
وأصبح راتكليف مشاركاً في ملكية النادي في فبراير 2024، وتعرض لانتقادات متزايدة مؤخراً، حيث أكدت مجموعة «ذا 1958» أنها تستهدفه أيضاً خلال مسيرتها إلى ملعب أولد ترافورد قبل مباراة الفريق ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من فبراير. وتتوقع المجموعة مشاركة عدد أكبر من المقدر بـ 5 إلى 6 آلاف مشجع، والذين نظموا مسيرة سلمية في مباراة ضد أرسنال خلال شهر مايو الماضي، وأكبر احتجاج على الإطلاق ضد مالكي يونياتيد ولأول مرة يوجه رسمياً إلى السير جيم راتكليف.
وقال متحدث باسم المجموعة: «جيم راتكليف جاء للتحالف مع عائلة جليزر، ونحن نرى أنه يساعدهم على البقاء في القيادة». وأضاف: «21 عاماً من الديون المتراكمة، وسوء الإدارة والجشع المالي مدة طويلة جداً، لقد فاض الكيل». وتابع حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لن نتواطأ، جيم راتكليف، لقد ساندناك، وأنت ليس بجانبنا، أنت الآن تقف جنباً إلى جنب مع عائلة جليزر، لست المنقذ». وواصل: «بالنسبة لكثيرين، لقد جئت كالمهرج، وتتخبط من كارثة إلى أخرى، عاجزاً تماماً، عن إدارة أحد أكبر مؤسسات كرة القدم في العالم، ويعشقه الملايين». وقال أيضاً: «لقد وعدنا بالأفضل، لكن بالنسبة لنا، أصبح النادي أضحوكة، ويشبه السيرك، وهذا يشمل تصميم الملعب الجديد».

