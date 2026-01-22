أبوظبي تمدد التعاون مع «الوطنية للسلة الأميركية» لتوسيع الأنشطة الرياضية

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن تمديد تعاونها مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية لتنظيم مزيد من مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "NBA" التحضيرية في أبوظبي، وتوسيع نطاق الأنشطة التسويقية المشتركة، وافتتاح الأكاديمية العالمية للرابطة في العاصمة الإماراتية، مع تعزيز برامج تطوير الشباب وتجارب الجمهور التفاعلية في الإمارة خلال السنوات المقبلة.

وستشكل الأكاديمية العالمية للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، من مقرها في أبوظبي، مركزاً دولياً لأكاديميات الرابطة، حيث توفر برنامجاً متقدماً لتطوير مهارات كرة السلة، إلى جانب برامج تدريبية لأفضل الرياضيين من الفئة العمرية لمرحلة الدراسة الثانوية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتشمل أنشطة الأكاديمية برنامجاً تطويرياً يضم نحو 20 لاعباً ناشئاً محلياً، وبرامج تدريبية للناشئات، إلى جانب برنامج إقامة داخلي لما يصل إلى 24 موهبة من الناشئين من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: يسهم تمديد شراكتنا مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز لرياضة كرة السلة في منطقة الشرق الأوسط، ويُجسد رسالتنا الرامية إلى تمكين الشباب، وإلهام المجتمع، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وترسيخ موقع الإمارة على الخريطة السياحية الدولية.

وأضاف أن الأكاديمية العالمية للرابطة في أبوظبي تفتح آفاقاً جديدة وطموحة أمام الرياضيين والمدرّبين والمحترفين من أبناء الإمارات والمقيمين فيها، ما يُتيح لهم فرصاً متميزة للاستفادة من خبرات أفضل الكفاءات العالمية، مشيراً إلى أن استضافة أبوظبي طويلة الأمد لمباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تشكل مصدراً لإلهام الأجيال الحالية والمقبلة.

وقال مارك تاتوم، نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة والرئيس التنفيذي للعمليات: حقق تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي نتائج إيجابية ملموسة في دفع عجلة انتشار رياضة كرة السلة وزيادة جمهورها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون في السنوات المقبلة عبر إطلاق الأكاديمية العالمية للرابطة في أبوظبي، التي ستضمن تطوير مهارات لاعبين على أعلى المستويات من المنطقة والعالم.

وسيعلن لاحقاً عن جدول المباريات المقبلة لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي والفرق المشاركة.

ويشمل التعاون بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية تعزيز برامج تطوير الشباب، التي استقطبت ما يزيد على 20,000 لاعب ولاعبة منذ عام 2022، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق دوريي الناشئين والناشئات «جونيور إن بي أيه أبوظبي» و«جونيور دبليو إن بي أيه أبوظبي»، من أربعة دوريات للفتيان والفتيات تُقام حالياً في أبوظبي والعين إلى ستة دوريات اعتباراً من خريف 2025، وصولاً إلى 12 دورياً بحلول عام 2028.

كما تستضيف أبوظبي أيضاً بطولتين سنويتين لكرة السلة تجمعان أبرز المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم، بدءًا من بطولة الأكاديمية العالمية للرابطة أبوظبي 2025، التي أقيمت في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر 2025 في جامعة نيويورك أبوظبي، بمشاركة نخبة اللاعبين من أربع أكاديميات هي أكاديمية أفريقيا (السنغال)، وأكاديمية الولايات المتحدة، وأكاديمية فرنسا، ومركز أستراليا لكرة السلة للتميز.