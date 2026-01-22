80 متسابقاً في الجولة الثالثة من «تحدي باها» برعاية «ألعاب الماسترز»

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد الجولة الثالثة من الموسم الثالث لتحدي باها أبوظبي، التي تُقام يوم 24 يناير 2026 في القوع بمنطقة العين، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، مشاركة واسعة تضم أكثر من 80 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 22 جنسية، في منافسات قوية تشمل فئات الدراجات النارية والدراجات الرباعية (كواد) والسيارات والباجي.

وتُقام الجولة الثالثة من التحدي برعاية ودعم من ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير المقبل في أبوظبي، بمشاركة متوقعة تتجاوز 25 ألف مشارك يتنافسون في أكثر من 30 رياضة متنوعة على مدار عشرة أيام من المنافسات، في حدث رياضي عالمي يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها أبوظبي في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

وتضم القائمة المبدئية للمشاركين في الجولة الثالثة من تحدي باها أبوظبي نخبة من المتسابقين المحليين والدوليين، من بينهم عدد كبير من المتسابقين الإماراتيين، إلى جانب مشاركين من بريطانيا، جنوب أفريقيا، إيطاليا، فرنسا، لبنان، الهند، إيرلندا، روسيا، إسبانيا، ليتوانيا، الصين، سويسرا، أوكرانيا، كندا، قطر، باكستان، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأميركية، الدنمارك، أوزبكستان، والكويت.

وتتوزع المشاركات على فئات متعددة تشمل الدراجات النارية بمختلف تصنيفاتها، والدراجات الرباعية (كواد)، والسيارات، إضافة إلى فئة الباجي، ما يعكس التنوع الكبير في المنافسات وقوة الحدث.

من جانبه أكد ماهر البدري، المدير التنفيذي لـمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO)، أن «الجولة الثالثة تمثل محطة مهمة في الموسم، مشيراً إلى أن تحدي باها أبوظبي يواصل إظهار تطور قوي من جولة إلى أخرى. ويتجلى هذا النمو في زيادة عدد المشاركين، وتنوع الجنسيات المشاركة، وارتفاع مستوى التنافس بين المتسابقين».

وأشار البدري أن هذا الزخم يعكس القوة التنظيمية للبطولة والدعم الكبير الذي تحظى به رياضات المحركات في دولة الإمارات، معرباً عن تقديره للتعاون المستمر مع مجلس أبوظبي الرياضي في تقديم برنامج يعزز المشاركة المجتمعية، ويدعم تطوير المواهب، ويوفر منصة فاعلة تمكّن المتسابقين من النمو والتطور في هذه الرياضة.