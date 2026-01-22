الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مرسيدس تكشف عن سيارتها لموسم الفورمولا-1 الجديد

مرسيدس تكشف عن سيارتها لموسم الفورمولا-1 الجديد
22 يناير 2026 23:01

برلين (د ب أ)
كشفت مرسيدس، اليوم، عن الصور الأولى لسيارة الفريق الجديدة لموسم 2026 ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1. وتتميز السيارة بألوان مرسيدس التقليدية، الفضي والأسود، مع تفاصيل باللون الأخضر. وبسبب اللوائح الجديدة المطبقة لموسم 2026، أصبحت السيارة، التي تحمل اسم (دبليو 17) أصغر حجماً وأقل عرضاً وأخف وزناً من سابقتها، تماماً مثل جميع منافسيها. وتعتمد السيارة على محرك ينتج طاقة كهربائية واحتراقية بنسبة تقارب 50/50.
وصرح توتو فولف، مدير الفريق والرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس «تشهد فورمولاـ1 تغييرات جذرية في عام 2026، ونحن على أتم الاستعداد لهذا التحول».
وأضاف فولف «تتطلب اللوائح الجديدة الابتكار والتركيز التام على جميع جوانب الأداء». وستنضم مرسيدس إلى باقي الفرق في مدينة برشلونة الإسبانية الأسبوع المقبل لإجراء التجارب الأولية للموسم الجديد، التي تستمر خمسة أيام. سوف يستضيف أبطال العالم ثماني مرات فعالية انطلاق الموسم بحضور سائقيهم وكبار المسؤولين وفريق دبليو 17 في الثاني من فبراير المقبل. ومن المقرر إجراء التجارب الرسمية قبل انطلاق الموسم في البحرين خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير القادم، ومن 18 إلى 20 من الشهر نفسه، على أن يبدأ الموسم الجديد بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي في الثامن من مارس المقبل.

