الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كاسيميرو يغادر مانشستر يونايتد بنهاية الموسم

كاسيميرو يغادر مانشستر يونايتد بنهاية الموسم
22 يناير 2026 23:06

مانشستر (رويترز)
أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي أن لاعب خط الوسط كاسيميرو سيرحل عن صفوفه في نهاية الموسم عند انتهاء عقده.
وقال مصدر في الفريق إن النادي آثر عدم تفعيل بند تمديد عقد كاسيميرو لمدة عام ​واحد.
واتخذ يونايتد قراره بعدم تمديد عقد كاسيميرو قبل وقت طويل ‌من إعلان اليوم، وذلك ضمن خطط إعادة هيكلة الفريق على ​المدى الطويل. وكان كاسيميرو قد طلب من ⁠النادي البت ‌في مستقبله في هذا التوقيت.
وقال كاسيميرو «33 عاماً»: «سيظل مانشستر يونايتد في قلبي طوال حياتي. منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدماي أرض هذا الملعب الجميل، شعرت بشغف أولد ترافورد ⁠والحب الذي أشاركه الآن مع جماهير هذا النادي المميز».
وانضم اللاعب البرازيلي ⁠إلى أولد ترافورد في أغسطس 2022 قادماً من ريال مدريد مقابل 60 مليون جنيه أسترليني، وخاض 146 ​مباراة، وسجل 21 هدفاً مع الفريق الإنجليزي.
ولعب كاسيميرو دوراً محورياً في فوز مانشستر يونايتد بكأس الرابطة عام 2023، إذ سجل هدفاً بضربة رأس في الفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد. كما كان جزءاً من التشكيلة الفائزة بكأس الاتحاد الإنجليزي ​عام 2024.
وقال «لم يحن وقت الوداع بعد، فما زال بإمكاننا صنع الكثير من الذكريات خلال الأشهر الأربعة المقبلة. لا يزال أمامنا الكثير لنقاتل معاً لتحقيقه، وسيبقى تركيزي الكامل، كما هو الحال دائماً، منصباً على بذل ‍قصارى جهدي لمساعدة نادينا على النجاح».
ويحتل يونايتد ⁠المركز الخامس في الترتيب، بفارق 15 ​نقطة عن المتصدر أرسنال قبل المواجهة التي تجمع بينهما يوم الأحد.
ويخوض يونايتد المباراة منتشياً بفوزه ​2-صفر على غريمه المحلي مانشستر سيتي يوم السبت في بداية ‍مثيرة لمشوار المدرب المؤقت مايكل كاريك بعد إقالة روبن أموريم.
ونشر كاسيميرو بياناً مؤثراً على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، مصحوباً بمقطع فيديو يوثق فترة وجوده مع النادي.
وقال «قررت أن تكون هذه آخر أربعة أشهر لي في أولد ترافورد. ممتن إلى ‌الأبد. سأبقى دائماً من مشجعي يونايتد».

أخبار ذات صلة
الأندية الأعلى دخلاً في العالم.. صدارة إسبانية وهيمنة إنجليزية
«الريمونتادا الثامنة» تضع جماهير برشلونة في دائرة القلق
كاسيميرو
مانشستر يونايتد
ريال مدريد
آخر الأخبار
على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»
علوم الدار
على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»
اليوم 20:58
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©