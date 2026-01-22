كاسيميرو يغادر مانشستر يونايتد بنهاية الموسم

مانشستر (رويترز)

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي أن لاعب خط الوسط كاسيميرو سيرحل عن صفوفه في نهاية الموسم عند انتهاء عقده.

وقال مصدر في الفريق إن النادي آثر عدم تفعيل بند تمديد عقد كاسيميرو لمدة عام ​واحد.

واتخذ يونايتد قراره بعدم تمديد عقد كاسيميرو قبل وقت طويل ‌من إعلان اليوم، وذلك ضمن خطط إعادة هيكلة الفريق على ​المدى الطويل. وكان كاسيميرو قد طلب من ⁠النادي البت ‌في مستقبله في هذا التوقيت.

وقال كاسيميرو «33 عاماً»: «سيظل مانشستر يونايتد في قلبي طوال حياتي. منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدماي أرض هذا الملعب الجميل، شعرت بشغف أولد ترافورد ⁠والحب الذي أشاركه الآن مع جماهير هذا النادي المميز».

وانضم اللاعب البرازيلي ⁠إلى أولد ترافورد في أغسطس 2022 قادماً من ريال مدريد مقابل 60 مليون جنيه أسترليني، وخاض 146 ​مباراة، وسجل 21 هدفاً مع الفريق الإنجليزي.

ولعب كاسيميرو دوراً محورياً في فوز مانشستر يونايتد بكأس الرابطة عام 2023، إذ سجل هدفاً بضربة رأس في الفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد. كما كان جزءاً من التشكيلة الفائزة بكأس الاتحاد الإنجليزي ​عام 2024.

وقال «لم يحن وقت الوداع بعد، فما زال بإمكاننا صنع الكثير من الذكريات خلال الأشهر الأربعة المقبلة. لا يزال أمامنا الكثير لنقاتل معاً لتحقيقه، وسيبقى تركيزي الكامل، كما هو الحال دائماً، منصباً على بذل ‍قصارى جهدي لمساعدة نادينا على النجاح».

ويحتل يونايتد ⁠المركز الخامس في الترتيب، بفارق 15 ​نقطة عن المتصدر أرسنال قبل المواجهة التي تجمع بينهما يوم الأحد.

ويخوض يونايتد المباراة منتشياً بفوزه ​2-صفر على غريمه المحلي مانشستر سيتي يوم السبت في بداية ‍مثيرة لمشوار المدرب المؤقت مايكل كاريك بعد إقالة روبن أموريم.

ونشر كاسيميرو بياناً مؤثراً على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، مصحوباً بمقطع فيديو يوثق فترة وجوده مع النادي.

وقال «قررت أن تكون هذه آخر أربعة أشهر لي في أولد ترافورد. ممتن إلى ‌الأبد. سأبقى دائماً من مشجعي يونايتد».