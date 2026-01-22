الشارقة بطل كأس السوبر الإماراتي القطري

علي معالي (أبوظبي)

توج الشارقة بلقب النسخة الثالثة من الكأس الإماراتية القطرية لكرة القدم بعد فوزه على الغرافة بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الأصلي 1-1) في الدوحة.

وافتتح الروماني فلورينيل كومان التسجيل للغرافة بعدما سدد تمريرة الإسباني الفارو فرنانديس زاحفة في شباك الحارس عادل الحوسني (64).

وعادل لوان بيريرا للشارقة عندما أكمل بكعب قدمه تسديدة ماجد راشد القوية لتخدع حارس مرمى الغرافة عادل أبوبكر (74).

وفي ركلات الترجيح، سجل للشارقة كايو لوكاس والبرازيلي إيجور كورونادو والأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي وبيريرا والتونسي فراس بالعربي، وللغرافة خوسيلو والجزائري ياسين براهيمي والتونسي فرجاني ساسي وكومان وأهدر الكوري الجدنوبي جانغ هيون-سو بعد تصدي الحوسني لتسديداته.

ويقام الكأس السوبر الإماراتية-القطرية منذ 2024 وجمع في نسخته الأولى بطلي الدوري والكأس في البلدين، قبل أن يتوسع ليشمل 4 مباريات تقام في أربعة أيام.

ويلعب الجمعة الوحدة مع الدحيل على درع التحدي، والسبت السد مع شباب الأهلي على درع السوبر، والأحد الجزيرة مع الأهلي على كأس التحدي.