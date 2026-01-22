عبدالعزيز بن حميد يشهد ندوة تعريفية بـ«ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»

عجمان (وام)

شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، ندوة تعريفية بـ«ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»، التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: إن «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»، تمثل نموذجاً متقدماً للأحداث الرياضية العالمية التي تعزز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتسهم في ترسيخ القيم الإيجابية للصحة والنشاط والتواصل المجتمعي بين مختلف الثقافات والفئات.

وأضاف أن استضافة دولة الإمارات مثل هذه الفعاليات الكبرى، تؤكد مكانتها مركزاً عالمياً للرياضة والفعاليات النوعية، وتجسد رؤيتها في دعم الرياضة المجتمعية والاستثمار في الإنسان، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويعزز حضور الدولة على خريطة الأحداث الرياضية الدولية.

وأكّد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، دعم إمارة عجمان لـ«ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»، انطلاقاً من إيمانها بأهمية المبادرات الرياضية، وضمن حرصها على الإسهام في إنجاح الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها الدولة، بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للأحداث الرياضية النوعية.

وتأتي الندوة، التي أقيمت في نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان، ضمن سلسلة ندوات يتم تنظيمها للتعريف بـ«ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026» بوصفها حدثاً وطنياً رياضياً بارزاً، من حيث أهدافها ورؤيتها ومحاورها الرئيسة، وتعد أحد أكبر الأحداث الرياضية متعددة الألعاب عالمياً.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان: إن استضافة دولة الإمارات فعالية رياضية عالمية بحجم «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026» تعكس الرؤية الوطنية في ترسيخ مفهوم الرياضة كركيزة أساسية للصحة المجتمعية وجودة الحياة، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر ثقافة النشاط البدني بين مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن الدولة تملك سجلاً كبيراً في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، وتوفر لها بيئة آمنة ومحفزة تمكن المشاركين والجماهير من الاستمتاع بتجربة رياضية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.