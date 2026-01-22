الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيف بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي بني ياس

سيف بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي بني ياس
23 يناير 2026 01:14

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يزور معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2026 في أبوظبي
سيف بن زايد يزور «إيدك دبي 2026»

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي بني ياس برئاسة اللواء أحمد ناصر الريسي. ويضم المجلس ناصر خادم الكعبي، نائباً للرئيس، وأحمد بو هارون وجاسم الشرفا وسالم نايف الكثيري، أعضاء.
كما شمل القرار إعادة تشكيل شركة بني ياس لكرة القدم برئاسة جاسم الشرفا، وعضوية صالح إسماعيل الحمادي وأحمد الجابري، فيما ترأس سالم نايف الكثيري مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية، وعضوية عبيد خميس الكعبي وخالد الهاجري.

نادي بني ياس
بني ياس
سيف بن زايد
أحمد ناصر الريسي
آخر الأخبار
على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»
علوم الدار
على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»
اليوم 20:58
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©