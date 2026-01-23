السجل الأفضل مع الريال في «الأبطال».. مبابي يهدد رونالدو

معتز الشامي (أبوظبي)

شارك كيليان مبابي حتى الآن في 20 مباراة مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولكن كيف يقارن سجله بسجل كريستيانو رونالدو بعد نفس عدد المباريات؟ وخلال موسمه الأول في مدريد، سجل مبابي 7 أهداف في 14 مباراة أوروبية، لكنه فشل في تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة من دور الـ16 فصاعداً.

وفي نهاية المطاف، خسر ريال مدريد أمام أرسنال في ربع النهائي، ما يعني أن مبابي أنهى موسمه الأول في إسبانيا دون الحصول على لقب كبير، وفي هذا الموسم، سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، حتى الآن، 11 هدفاً في 6 مباريات أوروبية، ليصل رصيده الإجمالي إلى 18 هدفاً في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

وبالمقارنة، سجل رونالدو 14 هدفاً فقط في دوري أبطال أوروبا في أول 20 مباراة أوروبية له مع ريال مدريد، ما يعني أن مبابي متقدم عليه في هذه المرحلة، ومع ذلك، يتفوق رونالدو في عدد التمريرات الحاسمة. فحتى كتابة هذه السطور، لم يقدم مبابي سوى تمريرة حاسمة واحدة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بينما كان لدى رونالدو 6 تمريرات حاسمة في هذه المرحلة من مسيرته.

وإذا استمر مبابي في التسجيل بمعدله الحالي ووصل ريال مدريد إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فقد يحطم أحد أهم أرقام رونالدو القياسية.

ومنذ عام 2014، يحمل النجم البرتغالي الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل 17 هدفاً في موسم 2013-2014.

ومع وصول مبابي إلى 11 هدفاً، وبمعدل هدف كل 48 دقيقة حالياً، فإنه يملك فرصة جيدة لكتابة التاريخ. وللمقارنة، في موسم 2013-2014، كان رونالدو يسجل هدفاً في أوروبا بمعدل كل 58.4 دقيقة.



مقارنة بين مبابي ورونالدو في أول 20 مباراة مع الريال بالأبطال



كيليان مبابي



المباريات: 20

الأهداف: 18

التمريرات الحاسمة: 1

المساهمة في الأهداف: 19

ركلات الجزاء: 3

متوسط الدقائق لكل هدف: 92.4 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف (بدون ركلات الجزاء): 110.9 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 87.5 دقيقة



كريستيانو رونالدو



المباريات: 20

الأهداف: 14

التمريرات الحاسمة: 6

المساهمة في الأهداف: 20

ركلات الجزاء: 1

متوسط الدقائق لكل هدف: 117.9 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف (بدون ركلات الجزاء): 127 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 82.6 دقيقة