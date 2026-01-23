السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السجل الأفضل مع الريال في «الأبطال».. مبابي يهدد رونالدو

السجل الأفضل مع الريال في «الأبطال».. مبابي يهدد رونالدو
23 يناير 2026 08:54

معتز الشامي (أبوظبي)
شارك كيليان مبابي حتى الآن في 20 مباراة مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولكن كيف يقارن سجله بسجل كريستيانو رونالدو بعد نفس عدد المباريات؟ وخلال موسمه الأول في مدريد، سجل مبابي 7 أهداف في 14 مباراة أوروبية، لكنه فشل في تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة من دور الـ16 فصاعداً.
وفي نهاية المطاف، خسر ريال مدريد أمام أرسنال في ربع النهائي، ما يعني أن مبابي أنهى موسمه الأول في إسبانيا دون الحصول على لقب كبير، وفي هذا الموسم، سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، حتى الآن، 11 هدفاً في 6 مباريات أوروبية، ليصل رصيده الإجمالي إلى 18 هدفاً في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.
وبالمقارنة، سجل رونالدو 14 هدفاً فقط في دوري أبطال أوروبا في أول 20 مباراة أوروبية له مع ريال مدريد، ما يعني أن مبابي متقدم عليه في هذه المرحلة، ومع ذلك، يتفوق رونالدو في عدد التمريرات الحاسمة. فحتى كتابة هذه السطور، لم يقدم مبابي سوى تمريرة حاسمة واحدة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بينما كان لدى رونالدو 6 تمريرات حاسمة في هذه المرحلة من مسيرته.
وإذا استمر مبابي في التسجيل بمعدله الحالي ووصل ريال مدريد إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فقد يحطم أحد أهم أرقام رونالدو القياسية.
ومنذ عام 2014، يحمل النجم البرتغالي الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل 17 هدفاً في موسم 2013-2014.
ومع وصول مبابي إلى 11 هدفاً، وبمعدل هدف كل 48 دقيقة حالياً، فإنه يملك فرصة جيدة لكتابة التاريخ. وللمقارنة، في موسم 2013-2014، كان رونالدو يسجل هدفاً في أوروبا بمعدل كل 58.4 دقيقة.


 مقارنة بين مبابي ورونالدو في أول 20 مباراة مع الريال بالأبطال

كيليان مبابي

المباريات: 20
الأهداف: 18
التمريرات الحاسمة: 1
المساهمة في الأهداف: 19
ركلات الجزاء: 3
متوسط الدقائق لكل هدف: 92.4 دقيقة
متوسط الدقائق لكل هدف (بدون ركلات الجزاء): 110.9 دقيقة
متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 87.5 دقيقة

أخبار ذات صلة
كوفاتش: دورتموند لم يحقق شيئاً حتى الآن
جوارديولا: أرسنال أفضل فريق في العالم


كريستيانو رونالدو

المباريات: 20
الأهداف: 14
التمريرات الحاسمة: 6
المساهمة في الأهداف: 20
ركلات الجزاء: 1
متوسط الدقائق لكل هدف: 117.9 دقيقة
متوسط الدقائق لكل هدف (بدون ركلات الجزاء): 127 دقيقة
متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 82.6 دقيقة

 

مبابي
رونالدو
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©