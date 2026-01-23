الأداء الأفضل والأسوأ في «الأبطال».. كاراباخ «+17» وآينتراخت «-13»!

معتز الشامي (أبوظبي)

انتهت الجولة السابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، حيث تبقى جولة أخيرة حاسمة بمرحلة الدوري، وحجزت العديد من الأندية مقاعدها في الأدوار الإقصائية، بينما يدخل عدد أكبر منها الجولة الأخيرة في أمس الحاجة إلى النقاط لتجنب الخروج من المنافسة نهائياً. فأي من أندية أوروبا يقدم أداءً مبهراً وأيها لم يكن على المستوى المأمول في أهم بطولات القارة؟.

وقد يكون من الصعب تحديد الأندية الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أوروبا كل موسم، لكن أسعار اللاعبين وفق قيم "ترانسفير ماركت" غالباً ما تكون مؤشرا جيدا على قدرات أي فريق.

وعند النظر إلى الفرق الـ 36 المشاركة في دور المجموعات هذا الموسم، وترتيبها حسب قيمتها السوقية، نستطيع حينها تحديد الأندية التي تتجاوز توقعات ترتيبها في البطولة، وتلك التي كان من المفترض أن تقدم أداء أفضل بكثير، وذلك بحسب تصنيف "ترانسفير ماركت" الذي يعتمد على القيم السوقية لتشكيلة الفريق مقابل مركزه في الدوري.

وتكمن القصص الأكثر إثارة للاهتمام في الفرق الأقل قيمة التي حققت نتائج باهرة، وخير مثال على ذلك فريق كاراباخ الأذربيجاني، الذي واصل انتصاراته الكبيرة بفوزه المثير 3-2 على آينتراخت فرانكفورت.

ونظرا لأن النادي الأذربيجاني يحتل المركز 35 من حيث القيمة السوقية في البطولة، بينما يحتل المركز 18 في ترتيب مرحلة الدوري، فإنه يحصل على أعلى نتيجة في تصنيف "ترانسفير ماركت" (+17).

ويأتي فريق جلطة سراي التركي (+10) مباشرة بعد كاراباخ في التصنيف، حيث حقق تعادلاً إيجابياً مع أتلتيكو مدريد، ليصعد إلى المركز السابع عشر في مجموعته.

ومن بين الأندية الكبرى في القارة، لا يزال بايرن ميونيخ (+8)، وتوتنهام (+4)، وليفربول (+4)، ونيوكاسل (+4) من بين أفضل الأندية أداءً وفق تصنيف "ترانسفير ماركت". كما يحتل كل من أتالانتا (+8)، وسبورتينج لشبونة (+6)، وكوبنهاجن (+6) مراكز متقدمة بفضل أدائهم المميز هذا الموسم.

وعندما نعكس الوضع ونلقي نظرة على الأندية التي تقدم أداءً أسوأ بكثير مما تشير إليه قيمتها السوقية، يمكن أن نرى كيف عانت بعض أكبر الأندية الأوروبية بشكل واضح هذا الموسم.

ويتصدر آينتراخت فرانكفورت الألماني هذه القائمة، حيث حصل على -13 نقطة وفق تصنيف "ترانسفير ماركت"، بعد الهزيمة أمام كاراباخ في أذربيجان التي أقصته من البطولة، وبرصيد -9 نقاط ينضم إليهم مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الحادي عشر في جدول الدوري، وذلك بعد هزيمته 3-1 أمام بودو/جليمت.

ويتساوى فريق فياريال في النقاط مع فريق بيب جوارديولا، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب المجموعة، رغم احتلاله المركز 26 من حيث القيمة السوقية في البطولة.