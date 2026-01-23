السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «بي 19» يتصدر «شوط الرمز» باليوم الـ12

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «بي 19» يتصدر «شوط الرمز» باليوم الـ12
23 يناير 2026 10:00

أبوظبي (وام)
تواصلت منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها الثاني عشر، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح بأبوظبي.
وحقق الصقر " بي 19"، لفريق ميدان، المركز الأول في شوط الرمز للعامة مفتوح - فئة جير بيور- فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر"كايف"، لفريق الصيرمي، وجاء ثالثاً الصقر "إتش إتش 16"، لفريق الفرسان.
وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة مفتوح جير بيور- فرخ، عن فوز الصقر" بي 009 "، لعبدالله خلفان بطي سالم القبيسي بالمركز الأول، وجاء ثانياً الصقر "الميدراسي"، لفريق العيناوي، وثالثاً الصقر "إتش إتش 21"، لفريق الفرسان.
وتصدر الصقر" بي 80"،"، لفريق الصيرمي، الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح جير بيور- فرخ، وجاء ثانياً الصقر"بي 5 "، لراشد عبدالله حمد المري، وثالثاً الصقر "بي 1 "، لراشد عبدالله حمد المري أيضاً.
وتألق الصقر "بي 65"، لفريق الهلال للصقور، وحصد لقب الشوط الأول لفئة العامة مفتوح جير بيور- جرناس، وجاء ثانياً الصقر"بي 33"، لفريق الصيرمي، وثالثاً الصقر "اليلايس"، لسلطان أحمد ثاني الفلاسي.
وشهد الشوط الثاني في فئة العامة مفتوح جير بيور- جرناس، فوزالصقر" بي 75"، لفريق الهلال للصقور بالمركز الأول، وجاء ثانياً الصقر "مثير"، لفريق الصيرمي، وثالثاً الصقر "100"، لفريق الهلال للصقور.
وتنافست صقور الإنتاج المحلي في شوط جيربيور - فرخ لجميع الفئات العامة، وتصدره الصقر "المسوي"، لحمد عبدالله حليس جمعة الفلاسي، وجاء ثانياً الصقر "451"، لجمعة عبدالله الفلاحي، وثالثاً الصقر "877"، لجمعة عبدالله الفلاحي أيضاً.
وتواصل البطولة منافساتها بإقامة أشواط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لجميع الفئات جير بيور، وجير قرموشة، وجير شاهين، وجير تبع، على ميدان الفلاح في أبوظبي.

أخبار ذات صلة
نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين
«لم ترى» يحلق بالرمز في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
جير بيور فرخ
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©