كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «بي 19» يتصدر «شوط الرمز» باليوم الـ12

أبوظبي (وام)

تواصلت منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها الثاني عشر، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح بأبوظبي.

وحقق الصقر " بي 19"، لفريق ميدان، المركز الأول في شوط الرمز للعامة مفتوح - فئة جير بيور- فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر"كايف"، لفريق الصيرمي، وجاء ثالثاً الصقر "إتش إتش 16"، لفريق الفرسان.

وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة مفتوح جير بيور- فرخ، عن فوز الصقر" بي 009 "، لعبدالله خلفان بطي سالم القبيسي بالمركز الأول، وجاء ثانياً الصقر "الميدراسي"، لفريق العيناوي، وثالثاً الصقر "إتش إتش 21"، لفريق الفرسان.

وتصدر الصقر" بي 80"،"، لفريق الصيرمي، الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح جير بيور- فرخ، وجاء ثانياً الصقر"بي 5 "، لراشد عبدالله حمد المري، وثالثاً الصقر "بي 1 "، لراشد عبدالله حمد المري أيضاً.

وتألق الصقر "بي 65"، لفريق الهلال للصقور، وحصد لقب الشوط الأول لفئة العامة مفتوح جير بيور- جرناس، وجاء ثانياً الصقر"بي 33"، لفريق الصيرمي، وثالثاً الصقر "اليلايس"، لسلطان أحمد ثاني الفلاسي.

وشهد الشوط الثاني في فئة العامة مفتوح جير بيور- جرناس، فوزالصقر" بي 75"، لفريق الهلال للصقور بالمركز الأول، وجاء ثانياً الصقر "مثير"، لفريق الصيرمي، وثالثاً الصقر "100"، لفريق الهلال للصقور.

وتنافست صقور الإنتاج المحلي في شوط جيربيور - فرخ لجميع الفئات العامة، وتصدره الصقر "المسوي"، لحمد عبدالله حليس جمعة الفلاسي، وجاء ثانياً الصقر "451"، لجمعة عبدالله الفلاحي، وثالثاً الصقر "877"، لجمعة عبدالله الفلاحي أيضاً.

وتواصل البطولة منافساتها بإقامة أشواط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لجميع الفئات جير بيور، وجير قرموشة، وجير شاهين، وجير تبع، على ميدان الفلاح في أبوظبي.