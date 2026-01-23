«أستراليا للتنس».. ألكاراز يزحف نحو اللقب الأول وتأهل صعب لسابالينكا

ملبورن(أ ف ب)

تابع الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول عالمياً، زحفه نحو إحراز لقب أول في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما تخطّى بسهولة الفرنسي كورنتان موتيه الجمعة ليبلغ ثمن النهائي، في يوم شهد أيضاً اعتراف البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى بأنها كانت "مشتّتة عاطفياً" رغم فوزها الصعب، كما شقّ الروسي دانيال مدفيديف طريقه بصعوبة في يوم دافئ ومشمس في ملبورن بارك.

ولم يجد ألكاراز أي صعوبة أمام الفرنسي المصنّف 32، ليحسم المواجهة 6-2 و6-4 و6-1 على ملعب رود ليفر أرينا في ساعتين وخمس دقائق.

وكانت هذه المباراة رقم 100 للإسباني في البطولات الكبرى، ويمتلك فيها سجلاً مذهلاً بـ87 فوزاً مقابل 13 خسارة، ليُعادل رقم الأسطورة السويدي بيورن بورج في المرحلة ذاتها من مسيرته.

وبهذا الفوز، يلتقي ألكاراز على بطاقة ربع النهائي مع الأميركي تومي بول المصنف 19، الذي تقدّم بعد انسحاب الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا للإصابة.

وقال اللاعب البالغ 22 عاماً، الساعي لاقتناص آخر لقب كبير ينقصه: "لم تكن المباراة سهلة. بصراحة، عندما تواجه لاعباً مثل كورنتان، لا تعرف ماذا سيحدث لاحقاً. لكنني استمتعت داخل الملعب. أعتقد أننا قدّمنا ضربات رائعة ونقاطاً جميلة".

وقاتل مدفيديف ليعود من تأخره بمجموعتين أمام المجري غير المصنّف فابيان ماروزسان، ليحسم المواجهة 6-7 (5/7) و4-6، 7-5 و6-0 و6-3 في ثلاث ساعات و43 دقيقة.

وهذه هي المرة الخامسة في مسيرته التي ينجح فيها المصنّف أول سابقاً عالمياً بالعودة من تأخره بمجموعتين ليقلب النتيجة.

وكتب الروسي بعد الفوز على الكاميرا "خمس مجموعات مجدداً".

أما المصنّفة الأولى عالمياً سابالينكا، فلم تكن مباراتها سهلة أبداً أمام النمساوية من أصل روسي أنستاسيا بوتابوفا، حيث فازت بصعوبة 7-6 (4/7) و7-6 (7/9) في أكثر من ساعتين متوترتين.

وتسعى البيلاروسية لإحراز لقبها الثالث في أربع سنوات، بعدما صدمتها الأميركية ماديسون كيز في نهائي العام الماضي.

وقالت المصنّفة الأولى: "كنت دائماً في الوضع الدفاعي، كانت من تلك الأيام التي عليك أن تقاتلي فيها من أجل إعادة كل كرة"، مضيفة "كنت مشتّتة عاطفياً بالكامل".

وستواجه سابالينكا في الدور المقبل المراهقة الكندية فيكتوريا مبوكو البالغة 19 عاماً التي فازت على الدنماركية كلارا تاوسون 7-6 (5/7) و5-7 و6-3.