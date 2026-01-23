«بليزرز» يهزم ميامي هيت بدوري السلة الأميركي

بورتلاند(أ ب)

قاد شايدون شارب فريقه بورتلاند تريل بليزرز، لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي أيه). وسجل شارب 27 نقطة، واستحوذ على سبع كرات مرتدة، واقتنص 4 تمريرات من لاعبي المنافس، ليقود تريل بليزرز للفوز 127 / 110 على ضيفه ميامي هيت. وأضاف ديني أفديا 20 نقطة قبل أن يغادر الملعب بسبب إصابة في الظهر، في حين أحرز كاليب لوف 20 نقطة، وتوماني كامارا 16 نقطة، وجرو هوليداي 15 نقطة لصالح تريل بليزرز، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، والـ11 في مبارياته الـ14 الأخيرة بالبطولة.

وبات سجل تريل بليزرز، الذي حقق 9 انتصارات وخسارتين خلال يناير الحالي هو الأفضل في المسابقة. وبعدما حقق فوزه الـ23 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 22 خسارة، أصبحت هذه هي أول نسبة انتصار لتريل بليزرز بمعدل يتجاوز 50% بعد خوضه 45 مباراة في إن بي أيه منذ موسم 2020 / 2021.

وفي المقابل، أحرز بام أديبايو 32 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة لصالح ميامي هيت، بينما أضاف زميله نورمان باول 18 نقطة، وسجل سيمون فونتيكيو 17 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافياً للفريق الضيف لتحقيق الفوز.

وشهدت المباراة تسجيل تريل بليزرز 20 رمية ثلاثية، من بينها 5 ثلاثيات لشارب، الذي قام بتسع محاولات، فيما أحرز لاعبو ميامي هيت 9 ثلاثيات فقط.

ويحل ميامي هيت ضيفاً على يوتا جاز في الجولة المقبلة، مساء غد السبت بالتوقيت المحلي، في حين يلعب تريل بليزرز مع ضيفه تورنتو مساء اليوم بالتوقيت المحلي أيضا. وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت في نفس الجولة، ونفس اليوم، عن فوز تشارلوت هورنيتس على مضيفه أورلاندو ماجيك بنتيجة 124 / 97، وفيلادلفيا سيفنتني سيكسرز على ضيفه هيوستن روكيتس 126 / 122، ودنفر ناجتس على مضيفه واشنطن ويزاردز 107 / 97، ودالاس مافريكس على ضيفه جولدن ستيت وواريورز 123 / 115.

كما تغلب شيكاغو بولز على مضيفه مينيستوتا تمبرولفز بنتيجة 120 / 115، وسان أنطونيو سبيرز على مضيفه يوتا جاز 126 / 109، ولوس أنجلوس كليبرز على ضيفه وجاره لوس أنجلوس ليكرز 112 / 104.