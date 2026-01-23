السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماجد العصيمي عضواً في مجلس إدارة «فوتبول أز مور»

ماجد العصيمي عضواً في مجلس إدارة «فوتبول أز مور»
23 يناير 2026 11:03

دبي (الاتحاد)
اختار مجلس إدارة منظمة «فوتبول أز مور»، ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، عضواً في المجلس ليصبح أول شخصية من خارج أوروبا، بما يجسّد الثقة في كفاءة أبناء الإمارات لتولي المناصب الخارجية.
وتُعنى المنظمة بالجانب الإنساني للكرة أكثر من المنافسة وفلسفتها القائمة على أن كرة القدم، يمكن أن يمارسها الجميع بمختلف أطيافهم وأعمارهم ومن ضمنهم «أصحاب الهمم».
وعبّر العصيمي عن شكره وتقديره إلى «القيادة الرشيدة» التي أولت الاهتمام والدعم لأبنائها، الأمر الذي مكّنهم من تحقيق النجاحات ونيل ثقة العالم وتبوء المناصب الرفيعة.
ووصف العصيمي الاختيار بأنه مسؤولية جديدة تنصب على إظهار الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات في العالم.
وقال: «تسعى المنظمة للتأثير الإيجابي على المجتمع عبر بوابة كرة القدم لا سيما في مجال دعم «أصحاب الهمم» لتعزيز العديد من القيم وفق مبادرات ومؤتمرات الهدف منها تعزيز الوعي في المجتمع.
وأضاف: أن المنظمة لها مشاريع مستقبلية تهتم باستخدام الوجه المجتمعي والإنساني لكرة القدم، في دعم «أصحاب الهمم» وتمكينهم في المجتمع من خلال إشراك كل القطاعات في البرامج المستهدفة.
واختتم العصيمي حديثه مؤكداً أن تجربة استخدام الوجه المجتمعي والإنساني لكرة القدم نجحت في العديد من الأندية الأوربية وهى شريكة لمنظمة «فوتبول أز مور» منها ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ وبنفيكا وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان، حيث نسعى إلى تطبيق هذه التجربة في كرة القدم الإماراتية.
وكان وفد من مجلس إدارة المنظمة مكوّن من أليكس غايسبوهلر رئيس المجلس، وهانسبتر روثموند الأمين العام، ومارتن أوسبلت والبروفيسور يورغن بوشمان، اطلع خلال زيارته مؤخراً لدبي على تجربة الإمارات في تمكين «أصحاب الهمم» في المجتمع.

أخبار ذات صلة
كوفاتش: دورتموند لم يحقق شيئاً حتى الآن
أربيلوا يرفض انتقادات تأمله كؤوس «الغرفة الملكية»
دبي لأصحاب الهمم
ماجد العصيمي
ليفربول
بايرن ميونيخ
ريال مدريد
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©