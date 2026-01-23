السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كليبرز بطل ديربي لوس أنجلوس في «السلة الأميركي»

كليبرز بطل ديربي لوس أنجلوس في «السلة الأميركي»
23 يناير 2026 11:06

لوس أنجلوس(أ ف ب)
تخطى سان أنتونيو سبيرز مضيفه يوتا جاز 126-109 في مباراة صعبة الخميس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، فيما نجح لوس أنجلوس كليبرز في احتواء عودة لوس أنجلوس ليكرز في ديربي المدينة.
بعد أن انهاروا في الدقائق الأخيرة أمام هيوستن روكتس الثلاثاء، تمكّن سان أنتونيو سبيرز، رغم المعاناة، من إحكام قبضتهم على اللحظات الأخيرة على أرض يوتا جاز.
قاد دي آرون فوكس فريقه بتسجيل 31 نقطة مع فاعلية لافتة (6 من 9 من خارج القوس). ورغم ذلك، واجه سبيرز صعوبات كبيرة أمام الـ"تريبل دابل" الذي سجّله البوسني يوسف نوركيتش (17 نقطة، 11 متابعة، 14 تمريرة حاسمة)، إضافة إلى ثغرات دفاعية عديدة استغلّها أصحاب الأرض.
بدوره، بدأ الفرنسي العملاق فيكتور ويمبانياما المباراة بشكل قوي (13 نقطة في الاستراحة)، وحقق لقطة استعراضية بتصدي نموذجي أمام كايل فيليبوفسكي، قبل أن يهبط مستوى دقته ثم يستعيد توازنه في نهاية اللقاء لينهي المباراة بـ26 نقطة و13 متابعة.
ولا يزال سبيرز في المركز الثاني في المنطقة الغربية برصيد 31 فوزاً و14 خسارة، خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر.
وبعد التفريط بتقدّم بلغ 26 نقطة في الربع الثالث، نجح لوس أنجلوس كليبرز في النهاية باحتواء عودة لوس أنجلوس ليكرز وفاز 112-104.
المباراة التي جاءت في ذكرى مرور 20 عاماً على مباراة كوبي براينت الأسطورية الـ81 نقطة، قدّمت استعراضاً كبيراً لنجوم كرة السلة.
وقدّم جيمس هاردن (18 نقطة و10 تمريرات) لقطات مبهرة للجمهور، منها تمريرة بعيدة لجون كولينز، وأخرى خلف الظهر لإيفيتشا زوباتش (18 نقطة، 19 متابعة).
النجم السلوفيني في صفوف ليكرز تألق بـ32 نقطة، 11 متابعة و8 تمريرات، وساهم في عودة فريقه بتسديدة ثلاثية شبه مستحيلة، لكنه ظهر مترددا في الثواني الأخيرة بينما كان الأمل قائماً.
أما ليبرون جيمس فسجّل نهاية مباراة قوية جداً (23 نقطة، 5 متابعات، 6 تمريرات)، مقابل 24 نقطة لكواي ليونارد.

