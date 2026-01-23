كين متعطش للمزيد في رحلته مع البايرن

برلين (أ ف ب)

يضع الهدّاف الإنجليزي هاري كين نصب عينيه مواصلة تحطيم الأرقام وبلوغ مستويات جديدة من التألق، عندما يقود فريقه بايرن ميونيخ أمام جاره أوجسبورج، السبت ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكشف كين مازحاً عن دافع خفي يقف وراء موسمه الاستثنائي مع العملاق البافاري، يتمثل في حصوله على طبق «شنيتسل» مقابل كل هدف يسجله.

وبعد أن أنهى بايرن النصف الأول من الدوري بأفضل حصيلة في تاريخ الـ«بوندسليجا»، يبدو مرشحاً فوق العادة لمواصلة تحطيم الأرقام في موسم يبدو فيه غير قابل للإيقاف، أقلّه محلياً.

وبعد أن مُني بخسارة واحدة في 19 مباراة، يضع بايرن نصب عينيه إحراز ثلاثية ثالثة في تاريخه، أكثر من أي فريق آخر في «القارة العجوز».

وفي الدوري المحلي، أهدر بايرن أربع نقاط فقط، معادلاً أفضل حصيلة لأي فريق حتى هذه المرحلة من الموسم، كما سجّل رقماً قياسياً بـ71 هدفاً بمعدل 3.94 في المباراة الواحدة.

يحلّق العملاق البافاري في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، وقد حسم أيضاً تأهله المباشر إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل جولة واحدة في دور المجموعة الموحدة بفوزه على سان جيلواز البلجيكي بثنائية كاين نفسه. كما بلغ أيضاً ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وقال قائد المنتخب الإنكليزي إن مطعماً محلياً قريباً من منزله في جنوب ميونيخ يقدّم له «طبقه الألماني المفضل»، الـ«شنيتسل»، مقابل كل هدف يسجله.

ومع 34 هدفاً في جعبته حتى اللحظة هذا الموسم، من بينها 21 في الدوري، منح كين طاهيه المفضّل ليالي قليلة من الراحة.

وقال كين الأربعاء «الأمر أشبه بعادة ثابتة».

وتابع: «لا يمكنني القول إنني أتناول كل واحدة منها، لكنها تُسلَّم إلى المنزل، ويستمتع بها أفراد العائلة أو أي شخص موجود في البيت».

ونوّه كين إلى هذه العادة جعلته يشعر بأنه «جزء من مجتمع وطريقة للتعرّف إلى الناس في هذه المنطقة»، لكنه أقرّ بأن المطعم «لم يتوقع لي أن أسجّل هذا العدد من الأهداف كما فعلت» أثناء تقديم هذا العرض.

وبعد أن أنهى انتظار الفريق للتتويج بلقب إثر موسم 2024 الذي خرج منه خالي الوفاض باستعادة الدوري العام الماضي، يظهر كين تعطشاً لتحقيق المزيد بقميص بايرن.

ويبدو مهاجم «الأسود الثلاثة» في طريقه لمقارعة الرقم القياسي لمهاجم بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لأكبر عدد من الأهداف في بوندسليجا خلال مواسم واحد والبالغ 41 هدفاً في موسم 2020-2021.

من ناحية أخرى، يتطلع بوروسيا دورتموند لتعويض خسارته الأخيرة في المسابقة القارية المرموقة أمام توتنهام الإنجليزي 0-2، عندما يواجه يونيون برلين في العاصمة.