السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نافراتيلوفا ودافنبورت تنتقدان تصرف أوساكا

نافراتيلوفا ودافنبورت تنتقدان تصرف أوساكا
23 يناير 2026 13:27

ملبورن (أ ف ب)
انتقدت أسطورتا كرة المضرب الأميركيتيان مارتينا نافراتيلوفا وليندسي دافنبورت، الجمعة، اليابانية ناومي أوساكا المصنّفة أولى سابقاً، مؤكدتين أنها لم تلتزم بـ«قواعد اللياقة الأساسية»، بعد التوتر الذي شهدته مباراتها في بطولة أستراليا المفتوحة الخميس.
وانطبع فوز أوساكا في الدور الثاني على الرومانية سورانا كيرستيا بلقطة مشحونة وتصافح بارد في نهايته.
كيرستيا المخضرمة التي تخوض مشاركتها الثامنة عشرة والأخيرة في ملبورن قبل الاعتزال، اعترضت على صرخة «هيّا» التي أطلقتها أوساكا بين الإرسالين الأول والثاني للرومانية.
وخلال مقابلة أوساكا على أرض الملعب بعد المباراة، بدت غير مكترثة برد فعل كيرستيا، قبل أن تعتذر لاحقاً عن «عدم احترامها».
وقالت نافراتيلوفا، المتوجة ببطولة أستراليا ثلاث مرات عبر شبكة «تنس تشانل» «يمكنني تفهّم ما قالته (أوساكا) بعد المباراة لأنها كانت في خضمّ اللحظة، فقد تفاجأت برد فعل كيرستيا عند المصافحة».
وأضافت: «لكن لا يمكنك التحدث بصوت عالٍ بين الإرسالين الأول والثاني لمنافستك. كانت كيرستيا تستعد للإرسال الثاني عندما قالت أوساكا +هيا+، هذا ليس صحيحاً. لا أعتقد أنها تعني ذلك عمداً، بل إنها لا تدرك الأمر».
وتابعت: «يمكنك قول +هيا+ كما تشاءين، لكن حافظي عليها في الداخل، لا تُسمعيها».
ومن جهتها، قالت دافنبورت، بطلة أستراليا المفتوحة عام 2000، إنها لا تتوقع أن تكرر أوساكا الأمر في مباراتها بالدور الثالث أمام الأسترالية المتأهلة من التصفيات ماديسون إنجليس.
وأضافت: «أوساكا تبلغ 28 عاماً، وقد لعبت التنس لفترة طويلة، وهذا ببساطة أمر لا تقومين به».
وتابعت: «نعرف جميعاً أن أوساكا لا تملك ذرة شر، لذا سأُفاجأ إذا واصلت هذا التصرف. يمكنك أن تشحذي حماسك بضرب فخذك (على سبيل المثال) لكن لا يمكنك الصراخ بين الإرسالين. إنها قواعد اللياقة في التنس».
أما كيرستيا، فسعت إلى تهدئة الأمور في مؤتمرها الصحفي بعد المباراة، مؤكدة أنه «لا توجد دراما».
وقالت: «كانت مجرد مشادة صغيرة لخمس ثوان بين لاعبتين ظلّتا طويلاً في الملاعب. يبقى الأمر بيننا».

أخبار ذات صلة
«أستراليا للتنس».. ألكاراز يزحف نحو اللقب الأول وتأهل صعب لسابالينكا
«شجرة التين البرازيلي» تنقذ ديوكوفيتش في أستراليا للتنس
ناومي أوساكا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©