8 أشواط مثيرة في الأمسية السابعة بمضمار العين

8 أشواط مثيرة في الأمسية السابعة بمضمار العين
23 يناير 2026 13:31

عصام السيد (العين)
يستضيف نادي العين للفروسية والرماية، غداً السبت، «السباق السابع» في الموسم 2025-2026، والمؤلف من 8 أشواط، بمشاركة 116 من نخبة الخيول العربية الأصيلة، تتنافس على الجوائز المالية البالغة 540 ألف درهم.
وخصّص الشوط الثامن لسباق الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين للخيول العربية الأصيلة عمر خمس سنوات فما فوق تكافؤ تصنيف (65+) لمسافة 3200 متر، وقيمة جوائزه 110 آلاف درهم.
ويستهل الحفل بسباق الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات لمسافة 2000 متر، وقيمة جوائزه 70 ألف درهم، ويقام الشوط الثاني لسباق الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات، فما فوق تكافؤ تصنيف (0-80) لمسافة 1600 متر، وقيمة جوائزه 70 ألف درهم.
ويشهد الشوط الثالث سباق الخيول العربية الأصيلة، التي لم تفز بسباقين، عمر خمس سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، وقيمة جوائزه 80 ألف درهم، ويقام الشوط الرابع على لقب سباق الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، وقيمة جوائزه 70 ألف درهم.
وخصّص الشوط الخامس (أ) لسباق الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات، فما فوق (إنتاج الإمارات) لمسافة 1000 متر، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم، فيما خصّص الشوط السادس (ب) لسباق الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات، فما فوق (إنتاج الإمارات) لمسافة 1000 متر، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم.
ويشهد الشوط السابع سباق للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق تكافؤ تصنيف (0-75) لمسافة 1000 متر، وقيمة جوائزه 70 ألف درهم.

