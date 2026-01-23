السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صدمة برازيلية بسبب ضغوط «البرنابيو» على فينيسيوس!

صدمة برازيلية بسبب ضغوط «البرنابيو» على فينيسيوس!
23 يناير 2026 15:30

معتز الشامي (أبوظبي)
أثار تصاعد صافرات الاستهجان ضد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في ملعب سانتياجو برنابيو، حالة من الدهشة والاستغراب في الإعلام البرازيلي، خاصة بعدما تحول جناح ريال مدريد إلى هدف مباشر لردود فعل جماهيرية غاضبة خلال آخر مباريات الفريق على أرضه.
وبحسب ما تناولته وسائل إعلام برازيلية، فإن فينيسيوس تلقى "صفيراً" واضحاً من مدرجات البرنابيو في مواجهتي ليفانتي وموناكو، حيث بدا أن قطاعاً من الجماهير فقد صبره على اللاعب بسبب تراجع مستواه، وانتقاده بسبب الأداء الذي لم يعد يرقى لتوقعات فريق بحجم ريال مدريد، ولا لطموحات جماهير اعتادت مطالبة نجومها بالكمال في كل التفاصيل.
ومن الجانب الآخر من الأطلسي، تابع صحفيون برازيليون المشهد بذهول، وعلق بعضهم عبر إذاعة كوبيه الإسبانية، بأن جماهير ريال مدريد معروفة بأنها "شديدة المتطلبات" تجاه اللاعبين، واعتبر التقرير أن الاستياء في حد ذاته قد يكون مفهوماً، لكن ما لا يُفهم هو استمرار الأمر طوال المباراة بهذه الصورة.
وأضافوا أن الأمر غير طبيعي عندما يستمر الاستهجان طوال 90 دقيقة ضد لاعب من الفريق نفسه، مؤكدين أن هذا المشهد لا يحدث في البرازيل "حتى مع أسوأ فريق في الحي"، لأن الثقافة هناك تقوم على مساندة الفريق واللاعبين بنسبة 100% طوال المباراة، مع إمكانية النقد بعد النهاية لا خلالها، ويرى إعلاميون برازيليون أن الانتقادات الموجهة إلى فينيسيوس أصبحت مبالغاً فيها مقارنة بمعايير النقد لبقية اللاعبين، حيث "تُتجاوز خطوط" لا تصل إليها الانتقادات مع غيره.
وفي البرازيل، لم ينسَ المتابعون أن فينيسيوس تُوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2024، قبل أن يشهد مستواه تراجعاً ملحوظاً، إلا أنهم يعتقدون أن ما يواجهه في مدريد لا يتناسب مع ما قدمه، ولا مع ما لا يزال قادراً على تقديمه، خصوصاً مع ازدياد "همهمة" البرنابيو كلما لمس الكرة.

