سلوت على حافة الإقالة وجماهير ليفربول تطالب بـ«ألونسو»!

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم أن أزمة ريال مدريد الرياضية تتصدر عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة، إلا أن إنجلترا لا تعيش بعيداً عن دوامة القلق، حيث يمر ليفربول بفترة صعبة على مستوى النتائج والأداء، لتتصاعد الشائعات حول مستقبل مدربه الهولندي أرني سلوت، الذي بات "على المحك" بحسب تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية.

ويعيش "الريدز" موسماً غير مستقر، انعكس بشكل مباشر على ثقة الجماهير، التي بدأت تُظهر نفاد صبرها تجاه سلوت بسبب تذبذب المستوى، رغم أن الفريق هو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وتشير المعطيات إلى أن ليفربول يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، متأخراً بفارق كبير عن المتصدر أرسنال، وهو ما زاد الضغط على الجهاز الفني والإدارة في آن واحد.

ومع تزايد الحديث عن إمكانية رحيل سلوت، سواء قبل نهاية الموسم أو بعده، بدأت إدارة ليفربول وفقاً لما يتم تداوله في دراسة خيارات تدريبية بديلة تحسبا لمرحلة جديدة.

وبين قائمة طويلة من الأسماء، يبرز اسم الإسباني تشابي ألونسو كخيار أول ومفضل داخل أروقة "أنفيلد".

وأشارك صحيفة "ماركا" إلى أن ألونسو يعد اسماً مغرياً لجماهير ليفربول قبل الإدارة، خصوصاً أنه يمتلك إرثاً كبيراً مع النادي كلاعب سابق ترك ذكريات استثنائية في إنجلترا، وبالتالي بدأت تطالب بوجوده بديلاً لسلوت، كما يأتي ذلك بعد إقالته مؤخراً من تدريب ريال مدريد عقب خسارة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، في تجربة لم تدم أكثر من سبعة أشهر، وسط انتقادات طالت قدرته على السيطرة على غرفة ملابس معقدة لا تناسب الجميع.

ونقلت بعض وسائل الإعلام البريطانية ، أن ليفربول بدأ بالفعل فتح قنوات البحث عن مدير فني جديد، وأشارت إلى أن ألونسو يتصدر قائمة المرشحين، في خطوة قد تمنح المدرب الإسباني فرصة "الانتقام الرياضي" وإعادة رسم مساره من بوابة فريق يعرفه جيداً ويُقدّره أكثر.