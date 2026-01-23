«الريمونتادا الثامنة» تضع جماهير برشلونة في دائرة القلق

معتز الشامي (أبوظبي)

تعيش جماهير برشلونة حالة من القلق المتزايد، رغم النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق هذا الموسم، وذلك بسبب ظاهرة باتت تتكرر بشكل لافت، وهو البداية المتعثرة في المباريات ثم الاضطرار للعودة من التأخر في النتيجة.

وقد تجلّى هذا المشهد مجدداً في دوري أبطال أوروبا، عندما عانى فريق المدرب هانسي فليك قبل أن ينجح في قلب الطاولة على سلافيا براج التشيكي، محققاً «ريمونتادا» جديدة أضافت مزيداً من الجدل حول أسلوب الفريق وبداياته البطيئة.

ورغم أن برشلونة يُعد في نظر الكثيرين من أفضل فرق أوروبا حالياً، فإن أخطاءه في الدقائق الأولى وسوء التعامل مع اللحظات المبكرة من اللقاءات أصبحا مصدر قلق حقيقي، لأن تكرار السيناريو نفسه أمام منافسين كبار قد يكلّفه ألقاباً في نهاية الموسم، خاصة حين لا ينجح الفريق في استعادة السيطرة سريعاً.

وتؤكد الأرقام حجم الظاهرة، إذ تشير المعطيات إلى أن برشلونة هو الفريق الأكثر تحقيقاً للعودة في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، بعدما قلب النتائج أمام فرق عديدة مثل آينتراخت فرانكفورت، وريال بيتيس، وأتلتيكو مدريد، وألافيس، وريال سوسيداد، وريال أوفييدو، وليفانتي، وأخيراً سلافيا براج في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال. وبهذا الانتصار الأخير، رفع برشلونة عدد «الريمونتادات» إلى ثماني مرات هذا الموسم، وهو رقم مثير للإعجاب من جهة، لكنه مقلق من جهة أخرى.

ومع ذلك، فإن الثلاثي الهجومي قدّم رداً قوياً في العديد من المباريات، ليسهم في الحفاظ على صدارة برشلونة للدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد. كما يواصل الفريق مشواره في كأس ملك إسبانيا، وسبق له التتويج بالسوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، فيما يطمح الآن لحجز مكانه ضمن الثمانية الأوائل أوروبياً لتفادي الملحق، خاصة أنه يحتل المركز التاسع ضمن مجموعة كبيرة من الفرق المتساوية برصيد 13 نقطة.

وتنتظر برشلونة فترة مزدحمة وحاسمة، إذ يستضيف ريال أوفييدو في الليجا يوم الأحد 25 يناير، ثم يستضيف كوبنهاجن يوم الأربعاء 28 يناير في الجولة الأخيرة من مرحلة دوري الأبطال، في لقاء لا يقبل سوى الفوز مع ضرورة تسجيل أكبر عدد من الأهداف. وبعدها يزور إلتشي في الليجا، قبل مواجهة ألباسيتي في كأس الملك، الفريق الذي فجر مفاجأة بإقصاء ريال مدريد بهدف قاتل في الدور السابق.