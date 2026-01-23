20 ميدالية تمنح الإمارات صدارة النسخة الـ 30 من «خليجية السباحة»

علي معالي (أبوظبي)

افتتح منتخبنا الوطني للسباحة مشواره في النسخة الـ 30 من بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للسباحة، بصدارة اليوم الأول للمنافسات بـ 20 ميدالية ملونة، بواقع 12 ذهبية، و3 فضية، و5 برونزية، في البطولة المقامة بالمسبح الأولمبي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، والتي يشارك فيها 200 سباح وسباحة يمثلون 6 دول خليجية، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات المائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات المائية، حيث تقام المنافسات على مدار 4 أيام، ويسدل عليها الستار مساء الأحد.

وفي بقية النتائج، جاءت الكويت في المركز الثاني برصيد 27 ميدالية (11 ذهبية – 10 فضيات – 6 برونزيات)، تلتها السعودية ثالثاً بـ 20 ميدالية (5 ذهبية – 10 فضيات – 5 برونزيات)، وحلّت البحرين رابعاً بـ8 ميداليات، ثم قطر خامساً بـ9 ميداليات، فيما جاءت سلطنة عُمان في المركز السادس بـ4 ميداليات

وشهد حفل الافتتاح حضوراً واسعاً تقدمه الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية، إلى جانب عدد كبير من قيادات الرياضة في الدولة، منهم، عبدالله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للرياضات المائية، فارس المزروعي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، أحمد القبيسي الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد العاجل رئيس اتحاد الرياضة للجميع، حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، والدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث، وعبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة.

وتعتبر البطولة الحالية، واحدة من أكبر النسخ من حيث عدد المشاركين وتنوع الفئات العمرية، وسط أجواء تنافسية قوية تعكس تطور السباحة الخليجية.