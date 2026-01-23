شباب الأهلي يتحدى السد بشعار «التتويج الثالث» في السوبر الإماراتي القطري

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يرفع شباب الأهلي شعار «التتويج الثالث» عندما يحل ضيفاً على السد القطري، في الثامنة من مساء غدٍ السبت، على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، في مواجهة قوية على لقب درع السوبر، ضمن منافسات النسخة الثالثة من بطولة السوبر الإماراتي القطري.

ويتطلع «الفرسان» إلى مواصلة هيمنتهم على ألقاب البطولة، وتحقيق التتويج الثالث توالياً، بعدما توجوا بلقب درع السوبر في النسخة الأولى بالفوز على الدحيل القطري، بطل دوري نجوم قطر 2022-2023، بنتيجة 2-1، قبل أن يحصدوا في النسخة الثانية موسم 2024-2025 لقب درع التحدي الإماراتي القطري، عقب فوزهم على الريان القطري 3-1 في الدوحة.

في المقابل، يأمل السد في حصد لقبه الأول في تاريخ البطولة، بعد غيابه عن النسخة الأولى، وخسارته درع السوبر في النسخة الثانية أمام الوصل الإماراتي بنتيجة 0-1.

ويدخل شباب الأهلي مواجهة الليلة بقيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا، مدفوعاً بمعنويات عالية، عقب حسمه صدارة الدور الأول من «دوري أدنوك للمحترفين»، إثر فوزه العريض على ضيفه دبا بنتيجة 7-0، في ختام الجولة 13.

ورفع «الفرسان» رصيدهم إلى 32 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متقدمين بفارق نقطة واحدة على العين صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بعد تعادله 2-2 مع الوحدة في الجولة ذاتها.

وعزز الانتصار الكبير الرصيد التهديفي لشباب الأهلي إلى 27 هدفاً، ليتقاسم صدارة الأقوى هجوماً مع العين، في الوقت الذي واصل فيه الحارس حمد المقبالي تألقه اللافت، محتفلاً بالحفاظ على نظافة شباكه للمرة العاشرة من أصل 13 مباراة في الدور الأول، ليؤكد «الفرسان» أحقيتهم بلقب الأقوى دفاعاً، بعدما استقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.

في المقابل، لن تكون مهمة شباب الأهلي سهلة أمام مضيفه السد، الذي يعيش فترة مميزة في الدوري القطري لكرة القدم «دوري نجوم بنك الدوحة»، بعدما حقق انتصاره الخامس توالياً، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، ليواصل مطاردته للغرافة المتصدر برصيد 31 نقطة.

ويخوض السد اللقاء بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، معتمداً على مجموعة من الركائز الأساسية، أبرزهم نجم الفريق أكرم عفيف، إلى جانب الثلاثي البرازيلي: كلاودينيو، وجيوفاني هنريكي، وروبرتو فيرمينو، في ظل سعي «الزعيم» لتأكيد صحوته المحلية وترجمتها قارياً وخليجياً.

ويُذكر أن السد سبق أن واجه شباب الأهلي في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في المباراة التي أقيمت في الدوحة، وانتهت بفوز السد بنتيجة 4-2.