جدول ترتيب دوري الأبطال يؤكد احتفاظ 30 فريقاً بأمل التأهل

معتز الشامي (أبوظبي)

بفضل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، باتت جميع الفرق باستثناء 6 فرق لديها فرصة للتنافس عليها قبل الجولة الأخيرة، حيث خلقت مرحلة الدوري جولة نهائية محمومة، وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الستة عشر، بينما تخوض الفرق الستة عشر التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة، وتخرج الفرق التي تحتل المراكز من 25 إلى 36 من المنافسة.

الأمور المؤكدة الوحيدة في هذه المرحلة هي أن أرسنال وبايرن ميونيخ سيحتلان مركزين ضمن المراكز الثمانية الأولى، وأن الفرق الأربعة الأخيرة (آينتراخت فرانكفورت، وسلافيا براج، وفياريال، وكيرات ألماتي) تم إقصاؤها جميعاً.

وهذا يعني أن مصير 30 فريقاً من أصل 36، لا يزال معلقاً، عندما تلعب جميع الفرق الـ36 في وقت واحد الأربعاء المقبل في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري.

لكن من سيصل إلى المراكز الثمانية الأولى؟

في الوضع الحالي، ريال مدريد وليفربول وتوتنهام هي الفرق الوحيدة التي تعرف أن الفوز سيضمن لها مكاناً في دور الـ16، لأنها تحتل المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي، وتتقدم على الفرق المنافسة في النقاط.

وتتساوى فرق باريس سان جيرمان، ونيوكاسل، وتشيلسي، وبرشلونة، وسبورتينج لشبونة، ومانشستر سيتي، وأتلتيكو مدريد، وأتالانتا في عدد النقاط برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام.

وسيمنح الفوز كل فريق من هذه الفرق فرصة جيدة للتأهل إلى المراكز الثمانية الأولى، لكن فارق الأهداف قد يكون العامل الحاسم بينها، ولا يزال لدى إنتر ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند فرصة للوصول إلى المراكز الثمانية الأولى، في حين أن جلطة سراي وكاراباج ليسا خارج المنافسة حسابياً، رغم أن فرصهم ضئيلة للغاية.

ويستضيف ليفربول فريق كاراباخ، ويملك أعلى فرصة للتأهل مباشرة إلى دور الـ16 (94.5%) بعد الفريقين المتصدرين، أما ريال مدريد، الذي يحل ضيفاً على بنفيكا، فليس ببعيد عنه (84.0%)، ويواجه توتنهام مهمة أصعب بمواجهة آينتراخت، حيث تبلغ فرصه في إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى 51.3% فقط.

ويواجه برشلونة (79.8%) كوبنهاجن، ويلعب مانشستر سيتي (60.0%) ضد جلطة سراي، ويستضيف باريس سان جيرمان (53.7%) نيوكاسل، وجميعها لديها فرصة أفضل من توتنهام على الرغم من أنها تتخلف عنه حاليا في الترتيب.

ويواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان مهمة صعبة للغاية، حيث يعد نيوكاسل فريقاً قوياً ويحتل حالياً المركز السابع في جدول الترتيب. وتبلغ نسبة فوز فريق إيدي هاو على باريس سان جيرمان على أرضه أو في حال سارت نتائج المباريات الأخرى لصالحه 26%، ما يؤهله للتأهل إلى المراكز الثمانية الأولى.

ويملك أتلتيكو مدريد (48.8%) وسبورتينج لشبونة (37.4%) وتشيلسي (36.9%) فرصا أكبر من نيوكاسل، بينما يعتبر أتالانتا (13.4%) ويوفنتوس (6.8%) وإنتر ميلان (6.3%) ودورتموند (1.2%) الأقل حظا مع تبقي مباراة واحدة.

وبالنظر لما سبق ، فمن سيتأهل إلى جولة التصفيات؟ ، حيث لا تزال أمام الفرق الثلاثين، من ريال مدريد صاحب المركز الثالث إلى أياكس صاحب المركز الثاني والثلاثين، فرصة للتأهل إلى جولة الملحق.

ولكن بالطبع، لا يوجد سوى 16 مركزاً متاحاً، فمن هو الأقرب لإنهاء الموسم بين المركزين التاسع والرابع والعشرين والتأهل إلى جولة الملحق التي تقام بنظام الذهاب والإياب؟.

وبحسب شبكة "أوبتا"، هناك 16 فريقاً تبلغ احتمالية تأهلها إلى الأدوار الإقصائية 50.9% أو أكثر. وتتراوح هذه الاحتمالات بين شبه المؤكدة لجلطة سراي (99.9%)، وكاراباج (99.8%)، ودورتموند (98.8%)، وفرص أقل لأتلتيكو مدريد (51.2%) ونابولي (50.9%). ويأتي أتلتيك بلباو (50.7%) في المرتبة السابعة عشرة من حيث احتمالية التأهل، ولا يزال لديه فرصة قوية للتأهل.

ويعد ليفربول (5.5%)، وأياكس (8.3%)، ويونيون سان جيلواز (8.6%) الأقل حظا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فلا ينبغي استبعاد فرصها تماماً، فكل شيء وارد في الجولة الأخيرة.