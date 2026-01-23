السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان دبي للرياضات المائية يتوّج أبطال «الكايت سيرف»

مهرجان دبي للرياضات المائية يتوّج أبطال «الكايت سيرف»
23 يناير 2026 16:30

دبي (الاتحاد)
توّج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين في منافسات الجولة الثانية من الثانية من مسابقة دبي للألواح الطائرة «الكايت سيرف»، التي أقيمت على شاطئ جبل علي ضمن فعاليات «مهرجان دبي للرياضات المائية» الذي يتواصل يومياً بمشاركة واسعة من عشاق الرياضات البحرية من داخل وخارج الدولة.
وتوّج محمد حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، الحاصلين على المراكز الأولى في ختام منافسات الألواح الطائرة «الكايت سيرف»، التي امتدت بإثارة كبيرة على مدار يومين حافلين بالمستويات القوية.
وفي أبرز النتائج، تألق محمد عبيد في فئة «توين تيب»، محققاً المركز الأول، يليه أنشكا دانييل من سيريلانكا في المركز الثاني، والبولندي كاسبر تشيزني في المركز الثالث، وفي نفس الفئة للسيدات، حققت البولندية مارتا مورلو المركز الأول، تليها الصربية ميلانا زفيسر في المركز الثاني، والبرتغالية مارتا فيدالجو في المركز الثالث.
وفي الفئة الحرة «فري ستايل»، حقق الأميركي بابلو فالفورسون المركز الأول، يليه الكويتي عبدالله الغربالي في المركز الثاني، ثم المصري حسام السيد في المركز الثالث، ونفس الفئة للسيدات، حققت البولندية مارتا مورلو المركز الأول، تليها البرتغالية مارتا فيدالجو المركز الثاني، والصربية ميلانا زفيسر في المركز الثالث.
وفي فئة «وينج فويل»، جاء البلغاري كينان أروسي إيروسي في المركز الأول، والفرنسي بيير كورسون في المركز الثاني، والأميركي كوينسي رادوفسكي في المركز الثالث.
وتتواصل فعاليات «مهرجان دبي للرياضات المائية»، وذلك مع إقامة الجولة النهائية لسباق دبي للدراجات المائية، والذي يشهد تنافساً محموماً بين نخبة من ألمع وأفضل الدرّاجين على شاطئ جبل علي، وتبلغ وتبلغ جوائزه المالية 351 ألف درهم.
وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنويرياً للمشاركين، قبل بداية التصفيات التي أقيمت أمس الجمعة، وفي ضوئها تأهل أصحاب أفضل أداء في مختلف الفئات إلى الأدوار النهائية، التي ستكون فعالياتها منقولة على الهواء مباشرة عبر قنوات دبي الرياضية، وعبر حسابات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، للوصول إلى الشريحة الواسعة من عشاق هذا النوع من الرياضات التي تتميز بالمغامرة والمهارة العالية.
وسيكون الختام الأحد على شاطئ جميرا، بإقامة مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، كما تقام الجولة الثانية من سباق دبي للتجديف الواقف والكاياك.

أخبار ذات صلة
«مهرجان دبي للرياضات المائية» يعود بفعاليات الإثارة
تفوق فرنسي ومصري بمنافسات الألواح الطائرة في «يوم دبي البحري»
الكايت سيرف
نادي دبي للرياضات البحرية
سباق دبي للدراجات المائية
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©