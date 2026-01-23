مهرجان دبي للرياضات المائية يتوّج أبطال «الكايت سيرف»

دبي (الاتحاد)

توّج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين في منافسات الجولة الثانية من الثانية من مسابقة دبي للألواح الطائرة «الكايت سيرف»، التي أقيمت على شاطئ جبل علي ضمن فعاليات «مهرجان دبي للرياضات المائية» الذي يتواصل يومياً بمشاركة واسعة من عشاق الرياضات البحرية من داخل وخارج الدولة.

وتوّج محمد حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، الحاصلين على المراكز الأولى في ختام منافسات الألواح الطائرة «الكايت سيرف»، التي امتدت بإثارة كبيرة على مدار يومين حافلين بالمستويات القوية.

وفي أبرز النتائج، تألق محمد عبيد في فئة «توين تيب»، محققاً المركز الأول، يليه أنشكا دانييل من سيريلانكا في المركز الثاني، والبولندي كاسبر تشيزني في المركز الثالث، وفي نفس الفئة للسيدات، حققت البولندية مارتا مورلو المركز الأول، تليها الصربية ميلانا زفيسر في المركز الثاني، والبرتغالية مارتا فيدالجو في المركز الثالث.

وفي الفئة الحرة «فري ستايل»، حقق الأميركي بابلو فالفورسون المركز الأول، يليه الكويتي عبدالله الغربالي في المركز الثاني، ثم المصري حسام السيد في المركز الثالث، ونفس الفئة للسيدات، حققت البولندية مارتا مورلو المركز الأول، تليها البرتغالية مارتا فيدالجو المركز الثاني، والصربية ميلانا زفيسر في المركز الثالث.

وفي فئة «وينج فويل»، جاء البلغاري كينان أروسي إيروسي في المركز الأول، والفرنسي بيير كورسون في المركز الثاني، والأميركي كوينسي رادوفسكي في المركز الثالث.

وتتواصل فعاليات «مهرجان دبي للرياضات المائية»، وذلك مع إقامة الجولة النهائية لسباق دبي للدراجات المائية، والذي يشهد تنافساً محموماً بين نخبة من ألمع وأفضل الدرّاجين على شاطئ جبل علي، وتبلغ وتبلغ جوائزه المالية 351 ألف درهم.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنويرياً للمشاركين، قبل بداية التصفيات التي أقيمت أمس الجمعة، وفي ضوئها تأهل أصحاب أفضل أداء في مختلف الفئات إلى الأدوار النهائية، التي ستكون فعالياتها منقولة على الهواء مباشرة عبر قنوات دبي الرياضية، وعبر حسابات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، للوصول إلى الشريحة الواسعة من عشاق هذا النوع من الرياضات التي تتميز بالمغامرة والمهارة العالية.

وسيكون الختام الأحد على شاطئ جميرا، بإقامة مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، كما تقام الجولة الثانية من سباق دبي للتجديف الواقف والكاياك.