السبت 24 يناير 2026
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شطرنج الشارقة ينظّم أول فعالية مدرسية في موسم 2026

شطرنج الشارقة ينظّم أول فعالية مدرسية في موسم 2026
23 يناير 2026 15:32


الشارقة (الاتحاد)
دشّن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أول فعالية للطلاب في الموسم الجديد 2026، بمشاركة 350 طالباً وطالبة من المدرسة الأميركية للإبداع العلمي بالشارقة، ضمن استراتيجية النادي لنشر لعبة الشطرنج واكتشاف المواهب في المدارس وربط الطلاب بلعبة الأذكياء، وامتداداً لما حققه النادي من قفزات واسعة في مشروع المدارس خلال المواسم الماضية. 
وشهدت الفعالية حضور تريم مطر تريم رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وعادل العميري نائب رئيس اتحاد الكويت للشطرنج، إلى جانب عدد من الشخصيات والمدربين ومدرسي التربية الرياضية.
وتضمّنت الفعالية تنظيم ورش تعريفية حول الشطرنج وأهميته التعليمية والتربوية، إضافة إلى توزيع هدايا تذكارية، بهدف تعزيز ثقافة الشطرنج بين الفئات العمرية الصغيرة وتشجيعهم على ممارسة اللعبة.
وقال تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة النادي: «اتجاهنا نحو المدارس يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لاكتشاف المواهب الشطرنجية منذ أعمار مبكرة، فالمدارس تعتبر مخزناً حقيقياًً للمواهب الواعدة، ومن خلالها نستطيع بناء قاعدة قوية من اللاعبين الشباب، على سبيل المثال، المدرسة الأميركية للإبداع العلمي تضم أكثر من 4500 طالب وطالبة، ونحن استضفنا في الفعالية الأخيرة 350 منهم فقط، تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات، وهي الفئة التي نركّز عليها بشكل خاص لاكتشاف المواهب مبكراً، ووضعهم على الطريق الصحيح نحو الاحتراف».
وأضاف أن هذه المبادرات جزء من جهود النادي المستمرة لنشر لعبة الشطرنج في كل أنحاء إمارة الشارقة، وتعزيز وعي الأجيال الصغيرة بأهمية اللعبة التعليمية والتربوية، وربطهم بها منذ الصغر، ليصبح الشطرنج جزءاً من حياتهم الذهنية وتنمية مهاراتهم الاستراتيجية.
