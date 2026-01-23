الشارقة على الطريق السوبر بأفكار مورايس الذهبية

علي معالي (أبوظبي)

وضع فريق الشارقة نفسه على الطريق «السوبر»، بشكل رائع ومميز، من خلال مباراة الغرافة التي تُوج فيها الملك باللقب، في السباق الإماراتي القطري، بعد مباراة جيدة للغاية من الفريقين أمس على استاد ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، ثم فاز الشارقة بركلات الترجيح 5-4.

وضرب الشارقة بهذا اللقب السوبر عدة أرقام قياسية للملك الشرقاوي الذي يحتل ترتيباً متأخراً في دوري أدنوك للمحترفين بتواجده في المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد نهاية الدور الأول من المسابقة، ثم يأتي الفريق ويتألق في مباراة أمام الغرافة المتصدر للدوري القطري برصيد 31 نقطة من 13 مباراة وهو نفس عدد مباريات الشارقة بالدوري أيضاً.

ولأول مرة يتوّج الشارقة بلقبي سوبر في فترة زمنية قصيرة عددها 26 يوماً فقط، حيث توج الشارقة بكأس السوبر المحلي على حساب شباب الأهلي بالفوز 3-2، بعد قبل أن تنتهي مدة الشهر توج بلقب سوبر جديد بالفوز على الغرافة القطري، ويُعد اللقب هو الثاني للشارقة بقيادة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس، هذا الموسم، بعدما أحرز مؤخراً لقب السوبر الإماراتي، وهي المرة الأولى كذلك في مسيرة هذا المدرب الذي يحقق لقبين في هذه المدة القصيرة.

ليس هذا فحسب، حيث لمس البرازيلي إيجور كورونادو، الكرة في المباراة عندما سدد الضربة الخامسة والأخيرة والحاسمة في ركلات الترجيح، والتي منحت الشارقة التفوق 5-4، حيث دفع مورايس بايجور في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع على حساب ماجد راشد، كما أكد الحارس عادل الحوسني براعته في التصدي لركلات الترجيح أو ضربات الجزاء، عندما تصدى للتسديدة الخامسة من اللاعب الياباني بصفوف الغرافة «هيون سو جانج»، ليمنح الأفضلية للشارقة، الذي كرر الفوز على الغرافة القطري للمرة الثانية على التوالي في زمن قصير، بعد الفوز مؤخراً عليه 4-3 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعامل المدرب مورايس بذكاء شديد مع المباراة عندما دفع باثنين من العناصر التي يُمكنها حسم المباراة وهما فراس بالعربي وايجور في توقيت مناسب، كما أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها البرتغالي مورايس مع مواطنه بيدرو مارتينيز على لقب سوبر.

وكانت المباراة قد شهدت لافتة بارزة مع دفع عادل الحوسني حارس المرمى ومعه قائد الفريق شاهين عبدالرحمن لزميلهما ميلوني الذي يخوض مباريات الأخيرة مع الشارقة قبل الرحيل إلى حمل كأس السوبر.