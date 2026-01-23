السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساجان: الإمارات بيئة مثالية لتطور رياضة الدراجات

ساجان: الإمارات بيئة مثالية لتطور رياضة الدراجات
23 يناير 2026 19:20

معتصم عبدالله (دبي)
أكد السلوفاكي بيتر ساجان، أسطورة سباقات الدراجات الهوائية وطواف فرنسا، أن دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، باتت تشكّل بيئة مثالية لتطور رياضة الدراجات، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة ومسارات مخصصة أسهمت في توفير أجواء آمنة وجاذبة لممارسة هذه الرياضة.
وجاءت تصريحات ساجان بالتزامن مع انطلاق منافسات سباق «لي تاب دبي للدراجات الهوائية»، غداً، برعاية شركة «سكودا» وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، على أن تستمر الفعاليات يومي 24 و25 يناير الجاري، وسط مشاركة واسعة من الهواة ومحبي الدراجات.
وينطلق السباق الرئيس صباح الأحد من حي دبي للتصميم لمسافة 112 كيلومتراً تحت مسمى «السباق الملحمي»، إلى جانب السباق الكلاسيكي لمسافة 61 كيلومتراً، ويتضمن الحدث ثلاثة أقسام لسباقات السرعة، أبرزها «تحدي ساجان للسرعة»، الذي يمنح أسرع دراج قميصاً خاصاً يقدّمه ساجان بنفسه.
وقال ساجان، خلال افتتاح قرية السباق في مدينة إكسبو دبي، إن الطابع المجتمعي لركوب الدراجات في دبي يمنح المشاركين فرصة الاستمتاع بالقيادة والتواصل في آن واحد، مشيراً إلى التنوّع الفريد للمسارات التي تجمع بين المشهد الحضري وناطحات السحاب، والمسارات الصحراوية المفتوحة خارج المدينة.
وأضاف: «قدنا الدراجات خارج المدينة مع إطلالات رائعة على دبي وناطحاتها، كما سمعت عن مسارات مميزة بطول 50 و70 كيلومتراً في الصحراء، وهي تجربة جميلة ومختلفة». 
وأكد ساجان أن استضافة فعالية تحمل علامة «طواف فرنسا» تسهم في تعريف الجمهور بجوهر رياضة الدراجات، موضحاً أن سباقات «لي تاب» تمنح الهواة فرصة عيش أجواء الطواف والمشاركة في منافسات تناسب مختلف المستويات، مشدداً على أن الدراجة الهوائية رياضة للجميع وليست حكراً على المحترفين.
وتتضمن الفعاليات المصاحبة، التي تنطلق السبت، أنشطة مخصصة للعائلات، تشمل سباق الأطفال لمسافات تتراوح بين 300 متر و1.8 كيلومتر، وسباق العائلات لمسافة 20 كيلومتراً، وذلك في إطار تعزيز البعد المجتمعي للحدث. وكان قد جرى الإعلان عن تفاصيل السباق خلال افتتاح قرية «لي تاب دبي» في حديقة قرية إكسبو دبي، بحضور عدد من المسؤولين والشركاء والنجوم.

أخبار ذات صلة
سباق «لي تاب للدرّاجات» يعود إلى دبي في 24 يناير
بيتر ساجان
طواف فرنسا
سباق لي تاب للدراجات
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©