السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!

نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
23 يناير 2026 20:45

معتز الشامي (أبوظبي)
اقترب البلجيكي روميلو لوكاكو من العودة إلى الملاعب بشكل رسمي مع نابولي، بعدما سجل هدفاً خلال مباراة ودية غير رسمية خاضها الفريق الإيطالي، في إطار تصعيد جاهزيته عقب إصابة قوية أبعدته عن المشاركة لأكثر من خمسة أشهر.
وكان لوكاكو قد تعرض لتمزق من الدرجة العالية في عضلة الفخذ خلال مباراة ودية في فترة الإعداد أمام أولمبياكوس، قبل انطلاق موسم الدوري الإيطالي بأسبوع واحد فقط، ليغيب بعدها عن كافة المنافسات الرسمية مع نابولي هذا الموسم.
ووفقاً للتقارير، فإن المهاجم البلجيكي الدولي غاب عن 31 مباراة رسمية حتى الآن، بواقع 21 مباراة في الدوري الإيطالي، و7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباراة واحدة في كأس إيطاليا، ومباراتين في كأس السوبر الإيطالي، في ضربة قوية لطموحات نابولي الهجومية خلال الموسم.
وكانت هناك آمال في أن يكون لوكاكو جاهزاً للمشاركة خلال منافسات كأس السوبر الإيطالي، التي أقيمت في السعودية في ديسمبر الماضي، إلا أن تلك الآمال تراجعت بعد تأكيد تعرض اللاعب لانتكاسة في مرحلة التعافي قرب نهاية الشهر، ما أدى إلى تمديد فترة غيابه.
لكن صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» أشارت إلى أن لوكاكو بات الآن قريباً من العودة للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد ظهوره الإيجابي الأخير في مباراة داخلية أقيمت هذا الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة أن نابولي استضاف فريق إيه سي سافويا، أحد أندية دوري الدرجة الرابعة الإيطالية (Serie D)، في مواجهة تم تقديمها رسمياً كحصة تدريبية مشتركة، لكنها في الحقيقة كانت مباراة كاملة لمدة 90 دقيقة انتهت بفوز نابولي 3-0.
وسجل أهداف نابولي في اللقاء كل من لوكاكو، وباسكوال مازوكّي، والمهاجم الشاب إيفان أنيتش (18 عاماً)، في إشارة واضحة إلى تقدم لوكاكو على مستوى الجاهزية الهجومية قبل الاستحقاقات المقبلة.

