يوفنتوس و«الأبطال».. مصير التأهل المباشر في «القبضة السداسية»!

معتز الشامي (ابوظبي)

منح يوفنتوس نفسه دفعة قوية في سباق التأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس الأربعاء على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري، ليعيد «السيدة العجوز» إلى دائرة الحسابات في صراع المراكز الثمانية الأولى.

وسجّل هدفي يوفنتوس كل من الفرنسي كيفرين ثورام والأميركي ويستون مكيني، ليقودا الفريق لفوز ثمين على بنفيكا بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، وهي نتيجة رفعت رصيد يوفنتوس إلى 12 نقطة من 7 مباريات، بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.

ورغم هذا الانتصار، لا تزال حسابات يوفنتوس معقّدة، إذ وضعته النقاط الحالية في المركز الـ15 على جدول ترتيب مرحلة الدوري، في ظل تقارب كبير بين عدة فرق، كما جاء خلف إنتر بفارق الأهداف، وخلف أتالانتا بفارق نقطة واحدة، وسط تكدّس الأندية الإيطالية بين المركزين 13 و15.

وتنتقل الأنظار الآن إلى الجولة الأخيرة والحاسمة، المقررة يوم الأربعاء المقبل، حيث يواجه يوفنتوس فريق موناكو خارج أرضه، في مباراة سيكون الفوز بها «شرطاً حتمياً» للإبقاء على حلم دخول الثمانية الكبار قائماً، قبل النظر إلى بقية النتائج.

وبحسب السيناريوهات المطروحة، فإن يوفنتوس بعد الفوز على موناكو، سيكون بحاجة كذلك إلى أن تصب نتائج 6 مباريات أخرى على الأقل في مصلحته من أصل 10 مواجهات مؤثرة، أبرزها تعثر توتنهام أمام آينتراخت فرانكفورت، وعدم فوز تشيلسي على نابولي، وتعثر برشلونة أمام كوبنهاجن، إضافة إلى تعثر كل من مانشستر سيتي، وأتلتيكو مدريد، وأتالانتا أو إنتر في مواجهاتهم، وبذلك، يدخل يوفنتوس الجولة الأخيرة واضعاً مصيره بين يديه أولاً، لكن بطاقة التأهل المباشر قد تظل رهينة نتائج المنافسين حتى صافرة النهاية.