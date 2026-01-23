كابيللو: ميلان ليس بعيداً من لقب «الاسكوديتو»!

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد الإيطالي فابيو كابيللو، المدرب السابق لميلان وروما ويوفنتوس ومنتخب إنجلترا، أن الروسونيري بات بالفعل منافساً حقيقياً على لقب الدوري الإيطالي موسم 2025-2026، مشدداً على أن الفريق لم يعد قادراً على «الاختباء» خلف أهداف متواضعة، خصوصاً إذا نجح في تجاوز محطتين وصفهما بالأهم خلال الموسم.

وجاءت تصريحات كابيللو ضمن حوار موسع مع صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، حيث اعتبر أن وضع ميلان الحالي يؤهله للمنافسة المباشرة على الاسكوديتو، في ظل احتلاله المركز الثاني خلف إنتر بثلاث نقاط فقط، مع بقاء 17 مباراة على النهاية، بينما لا يزال إنتر منخرطا في دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا، على عكس ميلان الذي يركز بالكامل على الدوري.

ورغم ذلك، يواصل المدرب ماسيميليانو أليجري التأكيد علنا أن هدف الفريق الوحيد هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وليس المنافسة على اللقب، وهنا علّق كابيللو قائلا «من الطبيعي أن يلعب ماكس لعبة الاختباء، هو يملك خبرة كبيرة ويعرف مخاطر نطق كلمة الاسكوديتو علناً، وعندما تصعد عاليا، إن توقفت عن التحليق يصبح السقوط أكثر إيلاماً»

وتحدث كابيللو أيضاً عن فوز ميلان الأخير على ليتشي 1-0، معتبرا أنه«نتيجة عظيمة» تعكس عمل المدرب النفسي على المجموعة. وأضاف «اليوم يوجد روح داخل ميلان، لهذا ينجح في العودة حتى في المباريات التي يتأخر فيها أو لا يقدم أداء جيداً، والهزيمة الوحيدة في أول 21 مباراة أمام كريمونيزي دليل قوي».

وفي تحليله الفني، رأى كابيللو أن ميلان لم يقدم شوطاً أول جيداً أمام ليتشي بسبب بطء تداول الكرة، وصعوبة دخول لاعبي الوسط في الإيقاع، ووصول لاعب واحد فقط إلى منطقة الجزاء أمام ثلاثة مدافعين، «ما يجعل التسجيل مهمة معقدة».

وعن سبب معاناة الفريق تهديفياً، أوضح «بالضبط.. بوليسيتش ولياو ليسا مهاجمين صريحين مثل لاوتارو. كلاهما يحب التحرك للخلف أو على الأطراف لصناعة اللعب. بوليسيتش أفضل قليلاً داخل المنطقة، أما لياو فلا يزال يتعلم»

وعن المهاجم الجديد نيكلاس فولكروج، قال كابيللو إنه «رقم 9 حقيقي» يعرف كيف يستغل أي خطأ دفاعي، مشيراً إلى أن المفاجأة ضد ليتشي كانت تألق رابيو في الشوط الثاني، كما أشاد بتأثير لوكا مودريتش عند نزوله، واصفاً تمريرته التي أرسلت نكونكو في مواجهة المرمى بأنها «ظاهرة».

وفي ختام حديثه، اعتبر كابيللو أن مباراتي الأولمبيكو ثم بولونيا ستكونان حاسمتين، لأن إنتر سيواجه منافسين أسهل على الورق، محذراً من فقدان الأرضية، لكنه ختم برسالة واضحة «لو فاز ميلان في العاصمة أيضاً، سيكون من الصعب عليه الاختباء من لقب الاسكوديتو» وأكد أن عدم مشاركة ميلان أوروبيا يمنحه ميزة كبيرة للتركيز على الدوري.