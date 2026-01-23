السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دبي لسباقات الهجن» يتوج بجائزة التميز في الرياضات التراثية

«دبي لسباقات الهجن» يتوج بجائزة التميز في الرياضات التراثية
23 يناير 2026 21:40

دبي (وام)
توج نادي دبي لسباقات الهجن بجائزة التميّز في الرياضات التراثية ضمن جوائز«MEA Business»، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وتُعد من أبرز الجوائز الدولية التي تُمنح سنوياً للمؤسسات الرائدة في مجالات الأعمال والابتكار والتأثير المجتمعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
جاء هذا التتويج تقديراً للدور الريادي الذي يضطلع به النادي في صون الموروث الثقافي والرياضي لدولة الإمارات، وجهوده المتواصلة في تطوير رياضة سباقات الهجن وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تنظيم وإدارة كبرى المهرجانات والفعاليات التراثية المتخصصة، بما يجسد نموذجاً متكاملاً يجمع بين الأصالة والاحتراف المؤسسي الحديث.
تُمنح جوائز «MEA Business» سنوياً للمؤسسات التي تحقق إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة والإدارة والابتكار، ويُعد فوز نادي دبي لسباقات الهجن بجائزة التميّز في الرياضات التراثية اعترافاً دولياً بجهوده في الحفاظ على الموروث الوطني، وتبني أفضل الممارسات الإدارية الحديثة، وإبراز رياضة الهجن رمزاً أصيلا للهوية الإماراتية المتجذرة.

