الرياضة

الوحدة يحلق بدرع التحدي بالفوز على الدحيل

الوحدة يحلق بدرع التحدي بالفوز على الدحيل
23 يناير 2026 22:24

مصطفى الديب (أبوظبي)
توج الوحدة بطلاً لدرع التحدي ضمن منافسات بطولة السوبر الإماراتي القطري، بفوز اليوم على الدحيل القطري بهدف دون رد على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.
سجل هدف الوحدة الوحيد عمر خربين من ضربة جزاء في الدقيقة 29.
وشهد اللقاء طرد صلاح زكريا حارس الدحيل في الدقيقة العاشرة بعد عرقلة عمر خربين مهاجم "العنابي" على حدود منطقة الجزاء.
ورغم النقص العددي وخوض الدحيل اللقاء بعشرة لاعبين لأكثر من 80 دقيقة، إلا أنه كان الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللقاء، في حين اعتمد الوحدة على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى الدحيل أبرزها انفراد خربين في الدقيقة 75.
وتألق زايد الحمادي حارس العوحدة في أكثر من كرة خطيرة أبرزها تسديدة الجزائري عادل بولبينه في الدقيقة 84 وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع إثارة بالغة بعد إلغاء حكم المباراة هدف التعادل للدخيل عن طريق بو لبينه بعد العودة لتقنية الفار ووجود مخالفة على أحد لاعبي الفريق القطري، كما شهدت نفس الدقيقة طرد عبد الله حمد لاعب وسط الوحدة، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب السعادة باللقب الثاني في السوبر القطري بعد الفوز بكأس التحدي على حساب الوكرة الموسم الماضي بضربات الترجيح عقب انتهاء اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

