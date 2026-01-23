الأهلي يعبر يونج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

الأسكندرية (أ ف ب)

سجل القائد محمود حسن «تريزيجيه» هدفي الأهلي وقاده للفوز على ضيفه يونج أفريكانز التنزاني 2-0 الجمعة، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

على ملعب برج العرب بالإسكندرية، افتتح تريزيجيه التسجيل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+3)، قبل أن يضاعف في الثاني غلته الشخصية وفريقه بهدف ثان (74).

ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في قمة ترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن يونج أفريكانز. وتضم المجموعة أيضاً شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي الذين يلتقيان السبت بمدينة تيزي أوزو الجزائرية، ويملك كل منهما في رصيده نقطة وحيدة.

ودفع الدنماركي يس توروب مدرب الأهلي بالحارس مصطفى شوبير أساسياً على حساب القائد محمد الشناوي، وبالوافد الجديد مروان عثمان الذي انضم للفريق قبل يومين فقط من سيراميكا كليوباترا لقيادة الهجوم.

ولم يشهد الشوط الأول فرصاً حقيقية من أصحاب الأرض حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حين أرسل الظهير الأيمن محمد هاني عرضية متقنة على رأس تريزيجيه الذي غالطت رأسيته حارس مرمى الضيوف المالي دجيجي ديارا، ليمنح الأهلي أسبقية انتهى عليها الشوط الأول.

سيطر الأهلي على الشوط الثاني، ودفع توروب بالسلوفيني نيتش جراديشار بدلا من مروان عثمان.

وفي الدقيقة 74 قاد المالي أليو ديانج هجمة منظمة مرر فيها الكرة إلى جراديشار الذي أرسلها إلى أحمد سيد «زيزو»، مررها بدوره إلى إمام عاشور ليجد الأخير تريزيجيه داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى، فسددها رائعة سكنت الشباك.

ودفع توروب بالثنائي طاهر محمد طاهر والتونسي محمد علي بن رمضان بدلاً من عاشور وزيزو، ثم بحسين الشحات والوافد الجديد أحمد عيد بدلاً من تريزيجيه وهاني، من دون أن تتغير النتيجة.

ويلتقي الفريقان مجدداً في الجولة الرابعة بالعاصمة التنزانية دار السلام السبت المقبل.