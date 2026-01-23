السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي يعبر يونج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعبر يونج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
23 يناير 2026 23:15

الأسكندرية (أ ف ب)
سجل القائد محمود حسن «تريزيجيه» هدفي الأهلي وقاده للفوز على ضيفه يونج أفريكانز التنزاني 2-0 الجمعة، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
على ملعب برج العرب بالإسكندرية، افتتح تريزيجيه التسجيل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+3)، قبل أن يضاعف في الثاني غلته الشخصية وفريقه بهدف ثان (74).
ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في قمة ترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن يونج أفريكانز. وتضم المجموعة أيضاً شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي الذين يلتقيان السبت بمدينة تيزي أوزو الجزائرية، ويملك كل منهما في رصيده نقطة وحيدة.
ودفع الدنماركي يس توروب مدرب الأهلي بالحارس مصطفى شوبير أساسياً على حساب القائد محمد الشناوي، وبالوافد الجديد مروان عثمان الذي انضم للفريق قبل يومين فقط من سيراميكا كليوباترا لقيادة الهجوم.
ولم يشهد الشوط الأول فرصاً حقيقية من أصحاب الأرض حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حين أرسل الظهير الأيمن محمد هاني عرضية متقنة على رأس تريزيجيه الذي غالطت رأسيته حارس مرمى الضيوف المالي دجيجي ديارا، ليمنح الأهلي أسبقية انتهى عليها الشوط الأول.
سيطر الأهلي على الشوط الثاني، ودفع توروب بالسلوفيني نيتش جراديشار بدلا من مروان عثمان.
وفي الدقيقة 74 قاد المالي أليو ديانج هجمة منظمة مرر فيها الكرة إلى جراديشار الذي أرسلها إلى أحمد سيد «زيزو»، مررها بدوره إلى إمام عاشور ليجد الأخير تريزيجيه داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى، فسددها رائعة سكنت الشباك.
ودفع توروب بالثنائي طاهر محمد طاهر والتونسي محمد علي بن رمضان بدلاً من عاشور وزيزو، ثم بحسين الشحات والوافد الجديد أحمد عيد بدلاً من تريزيجيه وهاني، من دون أن تتغير النتيجة.
ويلتقي الفريقان مجدداً في الجولة الرابعة بالعاصمة التنزانية دار السلام السبت المقبل.

أخبار ذات صلة
كوفاتش: دورتموند لم يحقق شيئاً حتى الآن
جوارديولا: أرسنال أفضل فريق في العالم
الأهلي المصري
دوري أبطال أوروبا
محمود حسن تريزيجيه
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©