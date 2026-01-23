أربيلوا يرفض انتقادات تأمله كؤوس «الغرفة الملكية»

لندن (د ب أ)

رد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، على الانتقادات الموجهة له بسبب تأمله وإعجابه بمجموعة كؤوس أوروبا الخاصة بناديه. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنه تم تداول صور لأربيلوا وهو يتأمل غرفة الكؤوس في البرنابيو قبل أول مباراة له على أرضه، حيث وصف بعض المنتقدين ذلك بأنه تصرف استعراضي.

ولكن خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قال أربيلوا «42 عاماً»:«كانت أول مرة أذهب فيها للملعب كمدرب، ولم يسبق لي التواجد هناك من قبل». وأضاف:«عندما ترى كل الكؤوس الأوروبية، شعرت للحظة بتاريخ ريال مدريد، المسؤولية التي أتواجد فيها، وما الذي يعنيه هذا النادي». وأكمل: «في يوم آخر، رأيت كارلو أنشيلوتي، عندما كان في الملعب، ونشر صورة في نفس المكان وعندما يفعل شخص مثله ذلك، كيف لا أتوقف لأتأمل تاريخ ريال مدريد؟».

وتمكن أربيلوا على الأقل من تخفيف بعض الانتقادات الموجهة لأداء ريال مدريد. منذ توليه منصب المدير الفني بعد إقالة تشابي ألونسو الأسبوع الماضي.

وكانت أول مباراة له هي خسارة صادمة أمام ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا، ولكن منذ تلك المباراة، فاز الريال على ليفانتي 2/ صفر في الدوري، كما فاز على موناكو 6/ 1 يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا. ويحل ريال مدريد ضيفاً على فياريال غداً السبت، بحثاً عن اعتلاء صدارة الدوري الإسباني ولو بشكل مؤقت.

وقال أربيلوا: «فيما يتعلق بالانتقادات أنا مرتاح وأركز فيما يتعين علي فعله، وظيفتي، هي مساعدة اللاعبين وإخراج أقصى ما عندهم».

وأكمل:«كل ما يشغل بالي هو مباراة الغد. أن نؤدي جيداً، ونحصل على النقاط الثلاث، ونقاتل، وأن يقدم اللاعبون أداءً رائعاً سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي. الباقي لا يقلقني كثيراً». وأضاف: «أنا أتحدث عن 10 أيام توليت فيها تدريب الفريق، فهذا ما يجب أن أتحدث عنه وما شاهدته». وأكد: «آمل أن تكون مباراة موناكو نقطة تحول. لدينا الكثير لنطوره ونعمل عليه، لكن منذ اليوم الأول رأيت مجموعة من اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في العمل، وهذا ما يمنحني الثقة».