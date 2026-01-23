السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هاميلتون يدشن تحديات هائلة مع «​إس.إف-26»

هاميلتون يدشن تحديات هائلة مع «​إس.إف-26»
23 يناير 2026 23:21

لندن (رويترز)
تحدث لويس هاميلتون عن «التحدي الهائل» الذي يواجهه هو وغيره من السائقين هذا الموسم، ببطولة العالم لسباقات فورمولا ـ1 للسيارات مع دخول القواعد الجديد حيز التنفيذ، وذلك على هامش تقديم فريقه فيراري سيارته «​إس.إف-26» لأول مرة اليوم الجمعة.
وكان العام ‌الماضي هو العام الأول لبطل العالم سبع مرات ​مع أعرق فرق المسابقة، ولأول مرة في ⁠مسيرته ‌لم يتمكن من الصعود إلى منصة التتويج.
كما تفوق عليه زميله شارل لوكلير بفارق 86 نقطة. ويحتاج هاميلتون (41 عاماً)، إلى استعادة فيراري مستواه المعهود - بعدما غابت ⁠عنه الانتصارات في 2025. وسيضطر السائقون للتأقلم ⁠مع المحركات الجديدة وأكبر عملية إصلاح تقني منذ عقود.
وقال في مقابلة نشرها فيراري بعدما قطع بضع لفات ​على حلبة اختبار فيورانو تحت أنظار مشجعين تابعوا من جسر قريب: «أعتقد أن هذا هو أكبر تغيير في القوانين شهدته رياضتنا، على الأقل في مسيرتي». في كل مرة كان الأمر ​يتعلق بالانتقال إلى لائحة جديدة، ‍إنه تحد هائل. يبدأ الجميع من الصفر، ما يجعل الجميع سواسية».
وقال هاميلتون، إن فيراري يمكنه التطور بشكل أسرع، والتوصل إلى أفكار جديدة، والمنافسة بنفس ‍وتيرة المنافسين، في حين أن السائقين ⁠يلعبون دوراً رئيسياً». كسائقين، نتكيف... ​سيكون تحدياً هائلاً على كل سائق التكيف مع وحدة الطاقة على وجه الخصوص. «​في هذه الفترة الزمنية يتعين عليك أن تصبح ‍السائق الأكثر كفاءة على الإطلاق، مستخدماً جميع الأدوات المتاحة... لتوفير الوقود، وإعادة شحن الطاقة، واستخدام الطاقة، واستخدام التماسك، وجمع كل هذه الأشياء معاً».
ولم يفز فريق فيراري ببطولة الصانعين منذ عام 2008، وكان كيمي رايكونن ‌آخر سائقيه الذين حصدوا اللقب في عام 2007.

