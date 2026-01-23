السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
جوارديولا: أرسنال أفضل فريق في العالم

جوارديولا: أرسنال أفضل فريق في العالم
23 يناير 2026 23:23

لندن (د ب أ)
يعتقد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن أرسنال هو أفضل فريق في العالم.
ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن السيتي، كما حقق الفريق مشواراً مثالياً في دوري أبطال أوروبا ب7 انتصارات خلال 7 مباريات.
وتقبل جوارديولا المستوى المتراجع لفريقه، بما يجعله يواجه مهمة صعبة للحاق بأرسنال، لكنه يبقى متفائلاً. وقال مدرب مانشستر سيتي: «أنهم أفضل فريق في العالم، أنظروا إلى ما يفعلونه في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة».
وتابع في تصريحات نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «إنهم الفريق الأفضل الآن، ونأمل أن نقترب منهم، نتحسن أكثر وأكثر، وأن يمنحوننا الفرصة للحاق بهم». وتحدث جوارديولا لوسائل الإعلام قبل مباراة فريقه ضد المتذيل ولفرهامبتون يوم السبت، حيث يمتلك سيتي فرصة لتقليل الفارق مع أرسنال إلى 4 نقاط. أما أرسنال فيخوض مواجهة قوية عندما يستضيف مانشستر يونايتد يوم الأحد.

