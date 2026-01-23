منتخب السلة يفتتح «دولية دبي» بالفوز على «حمص الفداء»

دبي (وام)

استهل منتخب الإمارات لكرة السلة مشاركته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها الـ 35، التي انطلقت اليوم بتحقيق فوزه الأول بعدما تغلب على فريق حمص الفداء السوري بنتيجة 97-70، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الأولى على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي.

وفي منافسات المجموعة ذاتها، فاز فريق الاتحاد الليبي على النصر بنتيجة 106-70، فيما حقق فريق بيروت اللبناني الفوز على الكرامة السوري بنتيجة 96-63، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتتواصل منافسات البطولة، التي تشهد مشاركة 10 فرق، غداً بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي الوحدة السوري مع النصر ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما تشهد المجموعة الثانية مواجهتين تجمع الأولى أهلي طرابلس الليبي مع بيروت اللبناني، والثانية الأفريقي التونسي مع فريق زامبوانجا الفلبيني.