السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اجتماع الفردان يحفز «منتخب السلة» معنوياً في دولية دبي

منتخب السلة يترقب الخروج بمكاسب المشاركة في دولية دبي (من المصدر)
24 يناير 2026 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد دولية دبي لكرة السلة في يومها الثاني الذي ينطلق اليوم، إقامة 3 مباريات على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر خلال البطولة المقامة بمشاركة 10 فرق.
ويلتقي نادي النصر مع الوحدة السوري ضمن فرق المجموعة الأولى، في حين تقام مباراتان في المجموعة الثانية بلقاء أهلي طرابلس الليبي مع بيروت اللبناني، والأفريقي التونسي مع وزامبوانجا الفلبيني، حيث تنطلق المباريات في الثالثة عصراً.
من جانبه عقد عبداللطيف ناصر الفردان رئيس اللجنة العليا المنظمة، رئيس الاتحاد اجتماعاً مع الجهاز الفني ولاعبي المنتخب، ورافقه عبدالله حسن محيوه نائب رئيس الاتحاد، في التدريب الذي قاده الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني وجهازه المعاون وراشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات، وذلك على صالة شباب الأهلي.
اطلع الفردان على برنامج الإعداد الذي يشرف عليه الجهاز الفني، مؤكداً على أهمية الاستفادة المثلى من البطولة الحالية والنسخة 35 من دولية دبي، والعمل على تطوير الجوانب الفنية والبدنية، ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الدولية المقبلة.
عبر الفردان عن تفاؤله بالفترة المقبلة قائلاً: «دولية دبي تُعد محطة مهمة للاحتكاك بمستويات فنية عالية، بما يسهم في تطوير خبرات لاعبينا على المستوى الدولي، وما نشاهده من التزام وجدية داخل المعسكر وفي البطولة يعكس الطموح الكبير للاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم كرة السلة الإماراتية، ونثق في إمكانات هذا الجيل وقدرته على الظهور بصورة مشرفة في البطولة».
وأكد رئيس الاتحاد قائلاً:«يسعى الاتحاد إلى توفير ما يلزم لكي يصل منتخبنا إلى المستوى المأمول خلال المشاركات المقبلة، وأن دولية دبي واحدة من المحطات المهمة للغاية لتعزيز الانسجام الجماعي وتحسين الأداء العام للفريق». ودعا عناصر المنتخب إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والتركيز العالي خلال المرحلة المقبلة، استعدادا لدولية دبي ومن بعدها الألعاب الخليجية في قطر.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للتقاعد» يوفّر بطاقة «إسعاد» للمتقاعدين
شرطة دبي تحذّر.. الإساءة عبر الإنترنت أو تداولها يؤديان إلى المساءلة القانونية
الفردان
منتخب السلة
دبي
النصر
الوحدة السوري
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©