اجتماع الفردان يحفز «منتخب السلة» معنوياً في دولية دبي

أبوظبي (الاتحاد)



تشهد دولية دبي لكرة السلة في يومها الثاني الذي ينطلق اليوم، إقامة 3 مباريات على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر خلال البطولة المقامة بمشاركة 10 فرق.

ويلتقي نادي النصر مع الوحدة السوري ضمن فرق المجموعة الأولى، في حين تقام مباراتان في المجموعة الثانية بلقاء أهلي طرابلس الليبي مع بيروت اللبناني، والأفريقي التونسي مع وزامبوانجا الفلبيني، حيث تنطلق المباريات في الثالثة عصراً.

من جانبه عقد عبداللطيف ناصر الفردان رئيس اللجنة العليا المنظمة، رئيس الاتحاد اجتماعاً مع الجهاز الفني ولاعبي المنتخب، ورافقه عبدالله حسن محيوه نائب رئيس الاتحاد، في التدريب الذي قاده الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني وجهازه المعاون وراشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات، وذلك على صالة شباب الأهلي.

اطلع الفردان على برنامج الإعداد الذي يشرف عليه الجهاز الفني، مؤكداً على أهمية الاستفادة المثلى من البطولة الحالية والنسخة 35 من دولية دبي، والعمل على تطوير الجوانب الفنية والبدنية، ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الدولية المقبلة.

عبر الفردان عن تفاؤله بالفترة المقبلة قائلاً: «دولية دبي تُعد محطة مهمة للاحتكاك بمستويات فنية عالية، بما يسهم في تطوير خبرات لاعبينا على المستوى الدولي، وما نشاهده من التزام وجدية داخل المعسكر وفي البطولة يعكس الطموح الكبير للاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم كرة السلة الإماراتية، ونثق في إمكانات هذا الجيل وقدرته على الظهور بصورة مشرفة في البطولة».

وأكد رئيس الاتحاد قائلاً:«يسعى الاتحاد إلى توفير ما يلزم لكي يصل منتخبنا إلى المستوى المأمول خلال المشاركات المقبلة، وأن دولية دبي واحدة من المحطات المهمة للغاية لتعزيز الانسجام الجماعي وتحسين الأداء العام للفريق». ودعا عناصر المنتخب إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والتركيز العالي خلال المرحلة المقبلة، استعدادا لدولية دبي ومن بعدها الألعاب الخليجية في قطر.