السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ليا روز ماري» تهدي إسطبلات إسناد لقب السيدات

من تتويج السيدات في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة (من المصدر)
24 يناير 2026 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

أهدت الفارسة ليا روز ماري، إسطبلات إسناد لقب سباق كأس السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم أمس بمشاركة 94 فارسة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي يختتم بعد غدٍ.
وتمكنت البطلة من انتزاع اللقب على صهوة الجواد «آر أو سورينو»، مسجلة زمناً قدره 3:44:00 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.79 كلم/ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميلينا منديز على صهوة الجواد «جمال بيوتي» لإسطبلات «أم 7»، بعد أن أنهت السباق بزمن قدره 3:44:02 ساعة.
وحلت في المركز الثالث الفارسة ألفينا جابدراشيتوف على صهوة الجواد «إس دبليو لاستورث» لإسطبلات العاصفة، مسجلة 3:44:04 ساعة، في ختام مثير عكس تقارب المستويات بين الفارسات.
وتوج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.
وتستأنف فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، صباح الغد بانطلاق سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، لمسافة 160 كيلومتراً، والمصنف دولياً بنجمتين ويقام على مدى يومين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 80 كلم، وتبلغ مسافة اليوم الثاني أيضاً 80 كلم، والذي يقام بالتزامن مع الجولة الأولى بعد غد، سباق الشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة».

سباقات القدرة
مهرجان سلطان بن زايد للقدرة
