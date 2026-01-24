الشارقة تستضيف كأس الاتحاد لبراعم الجودو مطلع فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

يستأنف اتحاد الجودو موسمه الرياضي 2025 - 2026 بإقامة مسابقة كأس الاتحاد المفتوحة لبراعم الجودو، "مواليد 2014 - 2015" بصالة نادي الشارقة الرياضي، والمقررة في الأول من فبراير المقبل تحت رعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ضمن نشاط الاتحاد المحلي لهذا الموسم.

ويتواصل التسجيل للمشاركة حتى مساء يوم الجمعة المقبل، وفقاً للائحة البطولة التي تم تعميمها على الأندية، وبموقع الاتحاد الإلكتروني لمن يرغب في المشاركة من اللاعبين المقيمين، بشرط تقديم الهوية عند التسجيل او إجراءات الميزان المقرر يوم السبت المقبل، بهدف إتاحه الفرصة للراغبين في المشاركة في تلك البطولة المفتوحة المقامة تحت شعار "الكل فائز" من المواطنين والمقيمين، لتلك الفئات العمرية التي يسعى الاتحاد من خلالها الوقوف على مستويات مواهبها.

ويشهد منافسات تلك البطولة المحلية الأولى مدرب المنتخبات العمرية الجديد الأوزبكي شرف الدين لطف الله، ضمن خطة اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة محمد جاسم الأمين العام، والتي تهدف إلى تطوير مهارات منتخبات البراعم والأشبال والناشئين والشباب استعداداً للمشاركات الخارجية القادمة.

وسيقوم المدرب الجديد بزيارات ميدانية للأندية الأعضاء للوقوف على تدريبات تلك الفئات السنية، بهدف تكوين فكرة عامة على المستويات الفنية للاعبين الصاعدين أثناء التدريبات بأنديتهم، ومتابعة كافة البرامج المرتبطة بتأهيلهم وتطوير مهاراتهم، وتوفير البرامج المواكبة للطفرة الفنية الكبيرة التي تشهدها اللعبة في الدولة، تمهيداً لاختيار قوائم المنتخبات الوطنية العمرية المختلفة للجودو، والتي سيتوفر لها الصقل والاحتكاك ضمن خطة الاتحاد.