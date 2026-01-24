الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كوفاتش: دورتموند لم يحقق شيئاً حتى الآن

كوفاتش: دورتموند لم يحقق شيئاً حتى الآن
24 يناير 2026 10:28

برلين (د ب أ)
يتوقع نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، مباراة صعبة للغاية أمام يونيون برلين اليوم السبت في الدوري الألماني من أول إلى آخر دقيقة.
وطالب المدير الفني من لاعبيه بالاستعداد لتقديم أداء جيد منذ بداية المباراة. وقال: "عندما تجمع بين الجودة، التي نمتلكها بلا شك، والقوة البدنية على مدار 90 دقيقة، فإن الفريق الأفضل يفرض نفسه دائماً في النهاية". ويدخل دورتموند المباراة بعد الخسارة بهدفين أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا، وقال كوفاتش: "بالطبع أعلم أن علينا تطوير بعض الأمور".
وأضاف: "ولكن الفريق تطور بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. لم يكن أسلوب اللعب هو ما تعرض للانتقاد، بل النتائج. الآن لدينا النتائج، لذا علينا البحث عن شيء آخر". ويحتل دورتموند المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق 11 نقطة خلف بايرن ميونيخ، الذي يواجه أوجسبورج.
وقال كوفاتش محذراً لاعبيه :" احتلال المركز الثاني بعد 18 جولة لا يعني أننا حققنا أي شيء. الآن ندخل المراحل الأخيرة، وعلينا أن نثبت أنفسنا".

بعد أول 50 مباراة.. مَنْ هو المدرب الأنجح بالدوريات الخمس الكبرى؟
أوجسبورج يصعق البايرن بالهزيمة الأولى في «البوندسليجا»
